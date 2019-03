Isola dei famosi, Sarah Altobello delusa da Soleil: “Pensavo di aver trovato un’amica”

Soleil Sorge continua a scaldare gli animi e a far partire i nervi dei naufraghi rimasti a l’Isola dei famosi. I suoi modi di fare e le sue parole, questa volta, hanno ferito Sarah Altobello che, come mostrato durante il daytime di oggi, si è dovuta ricredere su Soleil. Quest’ultima, mentre stava cercando di rompere dei cocchi, si è rivolta male a Sarah che, a sua volta, ha preso la palla al balzo per rinfacciare alla sua compagna tutta una serie di cose che non le andavano bene. Quello che ha infastidito ulteriormente la Altobello, però, è essere venuta a conoscenza del fatto che la Sorge avrebbe parlato male di lei alle sue spalle. “Sole ha deluso anche me. Ci sono rimasta male, pensavo di aver trovato un’amica”, ha poi confidato a Luca Vismara.

Isola dei famosi, Sarah Altobello contro Soleil: la Sorge nega le accuse ma poi lancia una frecciatina alla naufraga

Quanto riportato a Sarah Altobello è stato negato categoricamente da Soleil. Lei, come ha spiegato oggi, non avrebbe mai detto cattiverie nei confronti della naufraga. In un confessionale, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi affermato: “Io non ho mai detto che non sopporto Sara, questa cosa mi ha sconvolto”. La stessa, però, ha poi lanciato una chiara frecciatina alla Altobello. Sara? “Lei ride ,scherza e balla e diciamo che si ferma lì la sua esperienza in questa Isola”, ha dichiarato Soleil con la sua solita ironia pungente.

Isola dei famosi, Soleil contro Luca e Marina: scoppia la lite tra i naufraghi

La discussione tra Soleil e Sarah si è poi estesa al resto del gruppo. Luca Vismara, per l’ennesima volta, ha apertamente criticato la Sorge, sottolineando il fatto di trovare insopportabile il suo atteggiamento. Come lui, considerando i trascorsi, la pensa oggi anche Marina La Rosa che, confrontandosi con la Altobello, ha asserito: “Soleil vuole arrivare alla fine del gioco, vuole che tutto giri intorno a lei”.