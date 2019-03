Soleil contro Marina La Rosa, l’attacco durante un fuori onda a l’Isola dei famosi: “Arrogante vipera!”

Ieri sera a l’Isola dei famosi abbiamo visto Marina La Rosa e Soleil Sorge scontrarsi a più riprese durante la diretta. Tra le due naufraghe non corre buon sangue e ieri, quando hanno avuto l’occasione, sono tornate a dirsene di santa ragione. Marina, nel rispondere a Riccardo Fogli (che a sua volta stava discutendo con Luca Vismara), ha lanciato una frecciatina a Soleil che, a sua volta, ha replicato a tono alla naufraga. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha definito Marina una “Arrogante vipera”, ironizzando sull’appellativo di gatta morta affibbiato a quest’ultima durante la sua partecipazione al primo Grande Fratello. Il fuori onda della lite tra le due è stato mostrato oggi durante il daytime.

Marina La Rosa difende Luca Vismara e litiga con Riccardo Fogli: l’intervento di Soleil Sorge

Marina La Rosa, rivolgendosi a Riccardo Fogli, ha preso ieri sera le difese di Luca Vismara. L’ex allievo di Amici, mentre stava discutendo con Soleil (accusata di aver rubato il cocco ai naufraghi), si è visto attaccare anche dal cantante dei Pooh. A quest’ultimo, allora, ha pensato bene di rispondere Marina che, ironicamente, a lui si è rivolta dicendo: “Guarda che Soleil non ha bisogno dell’avvocato difensore”. Quest’uscita, però, non è piaciuta alla Sorge che, come mostrato dal fuori onda mandato oggi al daytime, ha ribattuto affermando: “E lui non ha bisogno di un’arrogante vipera pronta a parlare”.

Marina La Rosa litiga con Soleil: la vendetta della naufraga

A l’Isola dei famosi tra Marina La Rosa e Soleil Sorge, come è facile intuire, non corre buon sangue. Per questo motivo Soleil, per vendicarsi, ieri sera ha pensato bene di mandare Marina in nomination con l’amico Luca questa settimana, dividendo una coppia che – almeno fino ad ora – aveva fatto fronte comune contro di lei.