Soleil d’accordo con Luca: Kaspar e Bettarini cambiano le carte in tavola

Soleil Sorge sorride e ride con Luca Vismara all’Isola dei Famosi: Kaspar Capparoni crea il caos

Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini cambiano completamente le carte in tavola all’Isola dei Famosi. Il loro ritorno a Playa Uva sembra destabilizzare non poco gli animi del resto del gruppo. In particolare, nel corso del daytime del 7 marzo, i telespettatori hanno assistito a un momento divertente che vede protagonisti, inaspettatamente, Soleil Sorge e Luca Vismara. Sappiamo bene che i due naufraghi non sono mai andati d’accordo. Eppure ora, si ritrovano d’accordo, tanto che scambiano anche qualche sorriso. Non solo, i telespettatori li hanno visti ridere insieme su Playa Uva. Soleil e Luca sono d’accordo sul comportamento tenuto da Kaspar. Secondo i due naufraghi Capparoni e Bettarini non si starebbero comportando nel migliore dei modi. Ma è soprattutto il primo a creare degli squilibri all’interno del reality. Questa mattina ha duramente rimproverato Soleil, in quanto convinto che in qualità di leader dovrebbe mantenere una situazione ben ordinata e precisa. Secondo Capparoni, la Sorge dovrebbe dare degli orari e dei compiti al resto del gruppo.

Kaspar Capparoni all’Isola dei Famosi non vuole condividere il pesce: insieme a Bettarini fa un passo indietro

Ma non è solo questo pensiero a creare degli squilibri nel gruppo. Infatti, Capparoni decide di non dividere il pesce da lui preso insieme al resto dei naufraghi. A dedicarsi alla pesca sono lui e Bettarini. Insieme i due devono scegliere se continuare a dividere il tutto con il gruppo oppure se offrire il pesce solo a coloro che lavorano. Stefano e Kaspar sono convinti che molti dei loro compagni non svolgano alcun compito sull’isola. Alla fine, però, entrambi decidono di dividere ciò che hanno pescato con tutti i naufraghi presenti. Ma ecco che Soleil si rende conto come i due siano riusciti a cambiare le carte in tavola, quando si ritrova a essere d’accordo con Luca. Entrambi sono sicuro che Kaspar stia esagerando.

Soleil Sorge e Luca Vismara inaspettatamente d’accordo: “Siamo magicamente andati d’accordo”

Soleil e Luca hanno la stessa opinione, per la prima volta. A rendersene conto sono anche loro, che ridendo ammettono di trovarsi finalmente d’accordo. “Kaspar ha squilibrato talmente tanto la situazione. Io e Luca siamo magicamente andati d’accordo su tante situazioni”, dichiara inaspettatamente Soleil. Ricordiamo che i due non sono mai andati d’accordo e sono spesso stati protagonisti di accese discussioni. Sembra proprio che la Sorge avrà ora la possibilità di cambiare opinione su Luca e viceversa. Non ci resta che attendere per scoprirlo!