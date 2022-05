Soleil, confidenze: “Fidanzato? Ecco da quanto tempo non faccio l’amore”

Soleil Sorge a ruota libera. La vulcanica ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stata intervistata da Chi Magazine assieme a Sophie Codegoni, altra protagonista dell’ultima edizione del reality show targato Mediaset. Le due ragazze si trovano ad Ibiza per trascorrere il primo scampolo di vacanze estive. Sono lontani i tempi in cui bisticciavano pesantemente nella Casa più spiata d’Italia. Oggi vanno d’amore e d’accordo. A proposito di amore: l’ex tronista di UeD lo ha ritrovato tra le braccia di Alessandro Basciano mentre per Soleil pare che le vie del romanticismo, al momento, finiscano tutte in vicoli ciechi. Del fidanzato “fantasma” di cui si è parlato mentre era al GF Vip nemmeno l’ombra. A riprova di ciò è arrivata anche una confidenza intima dell’italoamericana.

Se si dice ‘Chimica artistica’ cosa viene in mente alle due ex gieffine? Sophie ha dribblato la domanda, evidentemente riferita al “triangolo” innescatosi al GF vip 6 tra Delia Duran, Alex Belli e appunto Soleil. In particolare l’ex tronista ha detto che l’espressione le fa venire in mente il brano sanremese ‘Chimica’ di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Sorge è stata più esplicita, mimando il gesto dei cosiddetti “zebedei pieni”, con tanto di commento per levare ogni dubbio: “Due p…e”. Insomma, l’ex corteggiatrice di UeD considera morta e sepolta tutta la vicenda che l’ha vista protagonista per mesi assieme a Belli e Delia.

Spazio quindi a una domanda intima. Quando è stata l’ultima volta che le due giovanotte hanno fatto l’amore? “Prima”, la secca risposta della Codegoni. Ben differente quella di Soleil: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”. Insomma, pare che per l’italoamericana sia un periodo ‘tranquillo’ su quel versante. Una risposta che corrobora ancor più ciò che già in molti pensano, vale a dire che Soleil non sia più fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????? (@chimagazineit)



Per quel che invece riguarda Sophie, procedo a gonfie vele la love story con Alessandro Basciano. La coppia sta durando in barba a coloro che hanno versato parecchie dosi di scetticismo sulla relazione quando nacque al Grande Fratello Vip.

Tutto tace anche sul fronte Fabrizio Corona che, poco dopo la fine del reality condotto da Signorini, assicurò che la Codegoni fosse ancora innamorata di lui (si mormora che in passato i due ebbero una liaison). Lei, però, smentì il tutto in tempo record, chiudendo ogni rapporto con l’ex re dei paparazzi.