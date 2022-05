Isola dei Famosi 2022, “Soleil rifiuta l’invito”: il no all’ultimo momento

Pare che la Sorge abbia deciso di non sbarcare in Honduras come ospite, per qualche giorno, insieme a Vera Gemma

Sembra proprio l’Isola dei Famosi 2022 non accoglierà Soleil Sorge. L’ex gieffina avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno in Honduras, come ospite, insieme a Vera Gemma. Ma ecco che all’ultimo minuto avrebbe declinato l’invito. Non si conosce al momento il motivo per cui avrebbe scelto di non sbarcare in Honduras. Annunciano questa indiscrezione con certezza, Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due esperti di gossip sui social network tengono sempre aggiornato il pubblico che li segue e, questa volta, anticipano che Soleil non comparirà nel reality show condotto da Ilary Blasi.

Quando si trovava nella Casa di Cinecittà, fuori qualcuno vociferava che avrebbe potuto cavalcare l’onda e percorrere la stessa strada di Tommaso Zorzi. Al contrario di quest’ultimo, non solo non ha vinto il GF Vip 6, ma non è neanche approdata nello studio dell’Isola come opinionista. Quando ha concluso la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ha invece rivestito questo ruolo affiancando Barbara d’Urso ne La pupa e il secchione. Ora i suoi fan sperano di rivederla presto sul piccolo schermo e qualche migliore occasione di un altro reality in prime time?

Non come concorrente, bensì nelle vesti di ospite speciale, Soleil Sorge sarebbe dovuta arrivare in Honduras e mettere un po’ di pepe nelle dinamiche. Avrebbe vissuto con loro solo per qualche giorno, ma pare che lei stessa abbia deciso di non accettare l’invito. E tra l’altro, sembra che il suo ‘no’ sia arrivato “all’ultimo momento”, come scrive Venza.

“Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”, questa l’indiscrezione lanciata da Deianira. Invece, per quanto riguarda Vera Gemma, Venza si dice certo che lei invece ci sarà. Soleil potrebbe aver declinato l’invito di Ilary Blasi proprio per la presenza dell’attrice. In molti ricorderanno le loro accese litigate a Pechino Express nel 2020.

Intanto, questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola 2022. Attualmente, c’è un televoto aperto che vede contendersi la permanenza su Playa Palapa Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Secondo i sondaggi, a rischiare sarebbe quest’ultima. Infatti, il protagonista di Notte prima degli esami è il super favorito di questa edizione, almeno per ora.

In ogni caso, nessuno di loro andrà via in modo definitivo. Come è accaduto nel corso delle scorse puntate, l’eliminato al televoto sbarcherà su Playa Sgamadissima. Chi già si trova lì si affronterà in un televoto flash e uno di loro dovrà ufficialmente lasciare il gioco.