La Pupa e il Secchione, Flavia Vento vuole denunciare: Soleil la zittisce

Flavia Vento ha lasciato La Pupa e il Secchione ad una settimana dall’inizio del reality show. Per la soubrette si tratta dell’ennesimo addio ad un programma del genere dopo La Fattoria, l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Barbara d’Urso ha aperto la terza puntata del suo show in collegamento con la sua ex concorrente alla quale ha chiesto spiegazioni per questo suo comportamento improvviso. La Vento aveva infatti promesso che non avrebbe mai mollato la trasmissione di Italia Uno ma così non è stato…

A distanza Flavia si è dimostrata piuttosto scontrosa e ha ammesso di non voler parlare del suo addio. Addio che sarebbe arrivato, a detta della diretta interessata, per dei motivi personali di cui al momento non può parlare. Confessione che ha lasciato a bocca aperta Barbarella, che era del tutto all’oscuro di certe ragioni.

I giurati della Pupa e il Secchione non hanno particolarmente gradito la decisione di Flavia Vento. Antonella Elia, rientrata in studio dopo aver sconfitto il Covid-19, ha ricordato alla collega di smetterla di lamentarsi. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha portato a galla un colloquio al parco con Flavia durante il quale la Vento si sarebbe detta preoccupata delle sue condizioni economiche.

“Come faccio a mantenere i miei cani?”, avrebbe confidato la Vento alla Elia. Quest’ultima è stata dunque dura: “Poi non ti lamentare”. Rivelazione che ha infastidito Flavia, che ha invitato Antonella a stare zitta onde evitare probabili denunce. Duro pure Federico Fashion Style mentre l’altra giurata Soleil Sorge ha zittito la 44enne con una frase secca e decisa.

“Se non vuoi parlare di questo vuoi parlarci di come trascorrerai la Pasqua?”, ha rimarcato l’italo-americana. Un’uscita precisa e sarcastica, che è molto piaciuta al pubblico. Soleil ha poi accusato Flavia di non aver avuto rispetto per tutte le persone che lavorano a La pupa e il secchione.

“Non merito questi attacchi gratuiti, è successa una cosa personale che non posso raccontare ora”, ha rimarcato Flavia Vento. Barbara d’Urso è stata così costretta a chiudere il collegamento, piuttosto dispiaciuta visto che è stata lei a volere fortemente la pupa, già in passato ospite del suo salotto televisivo.

Rispetto ad altre concorrenti Flavia Vento non ha sostenuto alcun provino per la trasmissione: è stata la produzione a cercarla per il cast della nuova edizione. Con l’addio di Flavia il secchione Aristide Malnati, detto Mummy, resta in gioco. Sarà affiancato dalla nuova pupa Elena Morali, ex concorrente dello show.