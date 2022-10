Soleil, canzone in arrivo? Il debutto da cantante sembra imminente

Soleil Sorge potrebbe avere in serbo per i suoi fan un progetto molto interessante e anche piuttosto inaspettato, seppure a riguardo non ci siano conferme di sorta e per il momento sia necessario parlarne solo in termini generici. In tempi non sospetti, la splendida modella italo-americana si è infatti permessa di spargere sui suoi social una serie di indizi che sembrano puntare tutti alla stessa cosa, ovvero ad un progetto discografico.

Ma è davvero possibile che Soleil possa diventare una cantante? E perché no, dopo tutto si sta pur sempre parlando di un mondo in cui ormai chiunque fa qualsiasi cosa, soprattutto fra gli influencer. Se Soleil si mettesse anche a cantare e a pubblicare un singolo (o addirittura un album? Questa ipotesi sembra essere piuttosto astrusa) non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, alla luce del contesto storico.

Già qualche giorno fa, parlando di un periodo particolarmente difficile che sta vivendo, la bella Soleil aveva rilasciato una dichiarazione molto interessante. Via Instagram Stories, la ex gieffina aveva detto: “Ho concentrato le mie energie negli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura di cui vi parlerò nei prossimi giorni”. Nella Stories “incriminata”, la modella aveva dichiarato che il 15 novembre era la data che tutti avrebbero dovuto fissarsi a calendario: sembra proprio che sarà questa la giornata nel corso della quale uscirà questo nuovo progetto segreto. Ma c’è di più.

Pochissime ore fa, l’influencer italo-americana ha pubblicato una Instagram Stories ulteriore molto intrigante. Solei si è fatta vedere all’interno di quello che sembrerebbe essere un piccolo studio di registrazione. Di fronte a lei un microfono, una pianola, e soprattutto un computer con uno specifico software acceso. Nello schermo è possibile notare la presenza di diversi file audio sovrapposti gli uni sugli altri: un occhio esperto noterà subito che si potrebbe trattare di tracce che, se unite, possono andare a creare una base musicale. Se si fosse trattato di un podcast, che è l’altra opzione possibile, il file audio sarebbe stato unico.

Il video pubblicato da Soleil è stato accompagnato da una didascalia sibilinna, “You don’t even know” ovvero “Non avete idea!”. Che il 15 novembre sarà dunque la data di debutto dell’influencer nel mondo della musica? Per il momento, tutto può essere. Quel che è certo, è che c’è qualcosa di grosso che sta bollendo in pentola.