Soleil, Bettarini e Ariadna, scontro all’Isola: volano parole pesanti

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Ariadna Romero contro Soleil: scontro in Honduras

Non scorre buon sangue tra Soleil, Bettarini e Ariadna. Questi ultimi due sembrano aver stretto una buonissima e fortissima amicizia e insieme si sono scagliati contro la Sorge. A quanto pare, entrambi credono che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia solo una grande viziata. Il duro scontro andato in onda nel nuovo daytime di Canale 5 ha spiazzato tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. La causa della lite è come sempre il cibo. La giovanissima leader ha distribuito a tutti i naufraghi pezzi di cocco, negandolo invece alle persone che secondo alcuni non hanno condiviso con gli altri il pescato del giorno. Di fronte a tale affermazione, la cubana ha attaccato la Sorge e ha preso un pezzo di cocco anche per l’ex calciatore, nonostante la bionda italo-americana aveva deciso di non darglielo.

Soleil contro Bettarini e Ariadna: furiosa lite all’Isola dei Famosi

Soleil Sorge non le ha certo mandate a dire e ha risposto per le rime alla Romero. Le due hanno iniziato ad attaccarsi reciprocamente e a dirsene di tutti i colori. Alla fine, anche Bettarini ha sentito il bisogno di dire la sua. L’uomo ha dato della viziata alla Sorge e l’ha anche invitata a calmarsi almeno un po’. Lui ha poi detto di non volerle dire più nulla per non abbassarsi a lei, mentre la giovane donna gli ha detto che se a cinquanta anni si comporta in tal modo, non potrebbe mai riuscire ad arrivare al suo livello.

Ariadna Romero e le accuse a Soleil Sorge all’Isola dei Famosi

Ariadna Romero ha poi attaccato Soleil parlando della storia nata tra lei e Jeremias Rodriguez. La modella cubana ha lasciato intendere di non credere alla sincerità dell’interesse della naufraga nei confronti del bellissimo argentino. La Romero ha infatti sottolineato come la bionda abbia prima puntato Bettarini, per poi spostarsi verso il fratello di Belen. Senza dubbio, nel corso della diretta di questa sera si parlerà davvero molto di loro. Non dimentichiamoci che le due naufraghe gareggeranno una contro l’altra per vincere il titolo di nuova leader.