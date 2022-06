Soleil all’Isola voluta da Ilary Blasi: il commento di Costanzo

Secondo Maurizio Costanzo la presenza di Soleil Sorge, seppur molto breve, all’Isola dei Famosi è stata una scelta decisamente azzeccata. Questo il commento del giornalista marito di Maria De Filippi sull’ultimo numero della rivista Nuovo, dove cura una rubrica nella quale risponde alle domande e ai dubbi dei lettori.

Nel numero appena uscito in edicola abbiamo infatti trovato un gustoso scambio fra una lettrice e Costanzo, che si sono confrontati “a distanza” su un tema che ha fatto molto discutere i telespettatori più intransigenti. La partecipazione di Soleil anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto in effetti storcere il naso a molti “hater”, stanchi di vedere la modella in televisione per l’ennesima volta. Nel giro di pochi mesi, in effetti, Soleil è stata al centro della scena grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip prima e a La Pupa e il Secchione e Viceversa poi. Per quanto questa sovraesposizione possa effettivamente aver infastidito qualcuno, c’è anche da dire che, come sottolineato da Costanzo, non c’è nulla di cui stupirsi.

Soleil Sorge è d’altra parte il personaggio da reality per eccellenza. Bella, intelligente, furba, a tratti un po’ maligna, la modella e influencer rappresenta tutto quello che una trasmissione alla ricerca di share potrebbe volere. E Costanzo ne è ben consapevole.

Rispondendo alla “Signora di Rimini” che gli scriveva “È considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno della Tv…Basta così poco per fare Tv?” Costanzo è stato molto chiaro:

“Scusi, signora…Ma anche qui non la seguo…L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta…Lei ha esperienza da vendere nei reality. La Blasi ha fatto bene a chiamarla”.

Soleil Sorge si gode il suo ritorno in Italia in dolce compagnia

La modella è rimasta sull’Isola insieme alla collega Vera Gemma solo per una manciata di giorni. L’obiettivo di Soleil era doppio: da un lato era aiutare i naufraghi a ottenere ricompense per il cibo, dall’altro avrebbe dovuto creare nuove dinamiche di cui spettegolare in diretta.

Soleil, che in generale ha raggiunto l’obiettivo prefissato, ora è tornata in Italia e si sta già godendo la pacchia estiva. Nelle scorse ore, l’influencer italo-americana è apparsa in dolce compagnia del fidanzato, Carlo Domingo, con il quale l’abbiamo vista sbaciucchiarsi al mare. Gli scatti apparsi online hanno quindi in qualche modo confermato l’identità della sua misteriosa fiamma, della quale Soleil aveva parlato anche durante la sua esperienza al GF Vip, seppur in modo sibillino e senza esporsi eccessivamente.