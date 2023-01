Soleil, Alex e Delia a cena insieme: scoppia il caos in Egitto

I tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini continuano a far notizia con il loro discusso rapporto

Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran non smettono di stupire il pubblico. Dopo il triangolo amoroso di un anno fa al Grande Fratello Vip e le varie frecciatine post reality show i tre ex Vipponi hanno condiviso una cena in Egitto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così come l’attore e la modella venezuelana, si sono recati a Sharm el Sheik per un impegno di lavoro e non hanno avuto problemi a condividere la stessa tavola.

Soleil Sorge si è seduta di fronte ad Alex e Delia e nella foto che ha prontamente fatto il giro dei social network appare sorridente e raggiante. Pace fatta dunque? Molto probabilmente sì, ma i commenti negativi sul web si sono sprecati. Tanti, tantissimi, hanno accusato i tre ex Vipponi di aver finto astio e ostilità solo per far parlare di loro.

Nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo, ad esempio, la conduttrice del GF Vip Party non ha esitato a dire di non volere più alcun rapporto con l’ex star di Centovetrine e la sua compagna. Soleil ha parlato di un taglio netto e deciso perché si è sentita presa in giro dal comportamento di Alex nella Casa più spiata d’Italia. E invece…

Prima dell’Egitto Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran si sono rivisti qualche settimana fa a Cortina, all’evento Vip Champion. In questa occasione l’italo-americana non ha rivolto neppure una parola alla coppia, mantenendo le distanze. A Sharm el Sheik, molto probabilmente, c’è stato un chiarimento tra i tre che ha portato a nuovi ed interessanti sviluppi.

Tra l’altro Soleil Sorge è arrivata in Africa da sola, senza il fidanzato Carlo. Una storia d’amore che va avanti da circa un anno ma che, per volontà dell’influencer, è vissuta nel massimo riserbo, lontano da gossip e pettegolezzi. Tutto il contrario di Alex Belli e Delia Duran, che ormai sono una coppia nella vita privata così come nel lavoro.

L’attore e fotografo, insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta provando ad allargare la famiglia: Alex Belli e Delia Duran sognano da tempo di diventare genitori.