Soleil, addio al fidanzato: “Lei lo ha lasciato, perché ha detto basta”

Soleil Sorge sarebbe tornata single. Il misterioso fidanzato Carlo, a questo punto ex, non farebbe più parte della sua vita. A rivelarlo è l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica che ha assicurato che la love story è giunta al capolinea. E la rottura non sarebbe nemmeno freschissima ma risalente a settimane fa. Si spigherebbe così la chiacchierata rimpatriata di queste ore della conduttrice di GF Vip Party e di Alex Belli e Delia Duran a Sharm el Sheik. Infatti i tre, che di recente si sono punzecchiati più volte, sono riapparsi a gran sorpresa assieme, mostrandosi felici, spensierati e gaudenti. Alla faccia della coerenza. Ma c’è dell’altro: con la combriccola ‘egizia’ c’è un altro ex gieffino. Trattasi di Gianluca Costantino, ragazzo che all’interno della Casa più spiata d’Italia si era avvicinato a Soleil manifestando un palese interesse nei suoi confronti.

“Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane”, ha dichiarato Alessandro Rosica, alias ‘Investigatore Social’, in una Story Instagram. Il gossipparo ha ribadito con una seconda clip che la news è certa, come dire ‘blindata’: “Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia”. Da parte della diretta interessata, al momento, nessun commento sulla faccenda. In Egitto, naturalmente, non c’è stata traccia di Carlo, l’uomo che l’ex volto di Uomini e Donne ha frequentato per più di un anno.

I due si sono incontrati nell’estate 2021, prima che Soleil partecipasse al Grande Fratello Vip 6. Dopo il teatrino imbastito con Alex e Delia e dopo che il gioco si è concluso, Sorge è tornata tra le braccia dell’uomo. Un amore vissuto in gran riserbo (lui non ha mai rilasciato interviste e mai ha voluto apparire su riviste e magazine). Fatto sta che pure in gran segreto la relazione sentimentale sarebbe giunta al capolinea. The end!

Nel frattempo il gossip mormora e sussurra: Soleil, a Sharm el Sheik, ha trascorso del tempo con Alex, Delia e altri amici, tra cui Gianluca Costantino. Con il giovane ha cantato e si è scambiata sorrisi dolci. Che sia questo il caso in cui vale il detto che se si chiude una porta si apre un portone?