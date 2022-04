Soleil a Le Iene parla di Alex Belli: la battuta di Belen fa discutere

By

Soleil Sorge protagonista a Le Iene. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima di uno scherzo del popolare programma di Italia Uno. La giovane è stata accusata di aver organizzato una truffa da 5 milioni di euro. Una burla che ha molto provato la 28enne. Tra un momento e l’altro di disperazione Soleil si è lasciata andare ad una dichiarazione su Alex Belli, con il quale ha instaurato una chimica artistica durante i mesi al Grande Fratello Vip.

Quando il complice de Le Iene ha chiesto a Soleil dell’ospitata di Alex Belli a La Pupa e il Secchione la Sorge è apparsa sconsolata. Si è coperta il volto con la mano e ha ammesso: “Proprio non ne posso più di sto soggetto”. L’influencer è dunque stanca di essere associata all’ex attore di Centovetrine.

Anche durante la registrazione del programma di Barbara d’Urso Soleil si è mostrata piuttosto insofferente alla vista dell’attore e ha addirittura abbandonato, seppur momentaneamente, lo studio della trasmissione insieme al collega Federico Fashion Style.

Soleil Sorge è decisamente stufa di essere associata ad Alex Belli e vorrebbe andare avanti nel mondo dello spettacolo – sogna di affermarsi come conduttrice e attrice – senza l’ombra pesante del marito di Delia Duran. Peccato però che il messaggio non sia stato recepito dalla padrona di casa de Le Iene, Belen Rodriguez.

La battuta di Belen su Soleil e Alex

Dopo la messa in onda dello scherzo la soubrette argentina ha annunciato che Soleil sarà ospite del format di Italia Uno la prossima settimana. Chiacchierando con Teo Mammucari Belen ha inoltre ricordato, con il sorriso sulle labbra, che alla Sorge piace il poliamore, dato quanto accaduto al GF Vip con Alex Belli e Delia Duran.

Una battuta, secondo molti fan di Soleil, del tutto fuori luogo. Molti, soprattutto su Twitter, si sono lamentati dell’ironia della Rodriguez. Parecchi hanno fatto presente che la Sorge non si è mai dichiarata propensa ad un rapporto del genere.

A praticare il poliamore sono infatti principalmente Alex e Delia, che hanno dichiarato apertamente di vivere una relazione aperta, dove non c’ è spazio per la gelosia. “Belen, sciacquati la bocca quando parli di Soleil perché le tue battute non fanno ridere. Poi detto da te con quello che combini…”, ha detto un utente piuttosto furioso.

Qualcun altro ha aggiunto: “Belen non fai ridere”. E pensare che le due sono state cognate per un breve periodo: nel 2019, infatti, Soleil Sorge è stata legata a Jeremias Rodriguez, conosciuto durante l’esperienza all’Isola dei Famosi.