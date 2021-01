Solange, l’autopsia rivela le cause della morte: ecco cosa è emerso

L‘autopsia sul corpo di Solange, al secolo Paolo Bucinelli, è stato effettuata. A riferirlo è il quotidiano La Nazione che informa che il test (predisposto nei giorni scorsi per far luce sulle cause del decesso del noto sensitivo) ha reso noto che la vita del 68enne sarebbe stata spezzata da un infarto. Tuttavia per avere la prova definitiva sui motivi della scomparsa bisognerà attendere ancora qualche giorno, ossia quando sarà redatta la relazione ufficiale del medico legale.

Solange è stato trovato senza vita, nella sua abitazione di Collesalvetti in provincia di Livorno, il giorno 7 gennaio 2021. L’allerta sulle sue condizioni di salute è scattata dopo che le persone a lui vicine si sono insospettite. Ciò perché non riuscivano ad entrare in contatto con Solange stesso. Da qui l’allarme e poi la relativa tragica scoperta dei vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell’appartamento del 68enne trovandolo morto.

Nelle ore successive alla scomparsa qualcuno ha anche pensato a un gesto estremo da parte del sensitivo. L’ipotesi del suicidio, però, è stata scartata. D’altro canto Vladimir Luxuria, amica e confidente di Solange, ha si ribadito che non crede che Paolo possa essersi volontariamente tolto la vita, ma ha raccontato anche che nell’ultimo periodo era parecchio abbattuto. All’origine del malessere le mancate chiamate da parte della tv, di cui era stato ospite in molte occasioni e in numerosi salotti. Nella fattispecie l’ex parlamentare Luxuria ha detto che Paolo aveva avuto l’impressione di essere stato un po’ messo da parte di recente dal piccolo schermo.

Solange: le ultime chiamate degli amici Francesca e Davide

Francesca Vallini e Davide Dell’Omodarme, due degli amici di Bucinelli, nella trasmissione della rete ammiraglia Mediaset Pomeriggio 5, hanno narrato di aver sentito Solange poche ore prima del decesso. Più precisamente durante la serata dell’Epifania.

In aggiunta hanno dichiarato che l’amico era apparso piuttosto tranquillo. Insomma, nulla che facesse pensare a un drammatico epilogo. Alla luce delle esternazioni di Francesca e Davide, il momento in cui Solange ha perso la vita sarebbe rintracciabile nella notte tra il 6 e il 7 gennaio o nelle prime ore della mattina del 7.