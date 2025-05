Sognando ballando debutta, Lucarelli punge anche dall’interno

Che Selvaggia Lucarelli sia sarcastica non ci sono dubbi: la giornalista ha sempre qualcosa da dire e non perde occasione di giudicare, commentare e intervenire su ogni argomento che le compete. A poche ore dal debutto di Sognando Ballando con le stelle, il giudice dello storico programma di Milly Carlucci avrebbe già qualcosa da ridire…sul titolo.

Sognando Ballando con le stelle, il titolo non convince Lucarelli

Se Milly Carlucci è l’anima e fondatrice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ne è la voce tagliente. La giornalista è ormai una presenza storica nella giuria del programma e, anche stasera, è pronta a tornare all’attacco con i suoi commenti pungenti che sicuramente non faranno piacere a molti dei concorrenti in gara. Intanto, non si è risparmiata nel commentare la scelta del titolo, definendolo “il più brutto di sempre”.

Il cast dell’edizione speciale

Sognando… Ballando con le Stelle può essere considerato lo spin-off di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 dal 9 maggio 2025. Questa edizione è stata realizzata per celebrare i 20 anni del talent show, dando l’opportunità a dieci ballerini professionisti di conquistare un posto nella prossima stagione del programma originale.

Ma chi sono i concorrenti? Mario Cecinati ballerà con Veera Kinnunen, Chiquito farà coppia con Anastasia Kuzmina, poi ancora Valentina Fiori si esibirà con Nikita Perotti, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Vanessa Lacedonia con Carlo Aloia, Janiya Mami con Pasquale La Rocca, Hugo Nordström e Giada Lini balleranno insieme, e poi ancora Yuri Orlando e Alessandra Tripoli, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Aly Z si esibirà con Moreno Porcu.

Tra gli ospiti vip ci saranno Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

Il successo di Ballando con le stelle

Sono passati venti anni da quando Milly Carlucci ha lanciato Ballando con le stelle, un programma che in breve tempo ha saputo catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Oggi, ancora una tra le trasmissioni più seguite dal pubblico italiano, Ballando con le stelle continua a conquistare diverse generazioni, dai più giovani ai più anziani, facendo divertire proprio tutti.

Il segreto del successo? Un format che non ha bisogno di presentazioni, lontano dal gossip e dai giochi fatti. La giuria sempre pronta a dire il suo parere senza mai mancare di rispetto, o quasi. E per finire, i concorrenti che ogni anno si mettono alla prova, scendendo in pista con un gioco che, nella maggior parte dei casi, tutto da scoprire. La conduttrice, poi, rende ogni edizione unica e inimitabile, lavorando con eleganza, professionalità e talento.