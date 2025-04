20 anni di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci annuncia un’edizione speciale

Venti anni fa per la prima volta in assoluto si sono accese le luci dello studio che oggi è ormai casa di uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dagli italiani: Ballando con le stelle. La trasmissione di ballo ideata e condotta da Milly Carlucci festeggia due decenni e per l’occasione la presentatrice ha fatto un annuncio sui social che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ballando con le stelle torna con un appuntamento speciale, nei prossimi mesi andrà in onda un’edizione unica che precede quella tradizionale in arrivo il prossimo autunno.

L’edizione speciale di Ballando con le stelle

E’ di poche ore fa la notizia ufficiale di un’edizione speciale di Ballando con le stelle ideata per festeggiare i venti anni del programma. Milly Carlucci ha annunciato che sarà un’occasione per celebrare il lavoro dei giudici che ormai sono un punto fermo della trasmissione. E poi ancora omaggiare il lavoro dei ballerini professionisti che insegnano, aiutano e supportano i concorrenti.

Infine, la grande novità. Parteciperanno alla gara di ballo personaggi noti del mondo dello spettacolo che già hanno avuto la possibilità di esibirsi in quello studio tanto ambito. Tra i tanti è stato fatto il nome di Gabriel Garko, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Wanda Nara, Emanuele Filiberto.

Ma non finisce qui, Milly Carlucci ha parlato anche di dieci nuovi maestri e chi vince l’edizione entrerà a fare parte del cast ufficiale della prossima stagione.

Venti anni di successo

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che da venti anni va in onda su Rai 1 il sabato sera e tiene incollati al piccolo schermo migliaia di telespettatori. Era il 2005 quando Milly Carlucci intraprese questo percorso e fin da subito si rivelò un vero successo. Il motivo? Ne possiamo elencare infiniti. Senza dubbio si tratta di un format unico che coinvolge i concorrenti, la giuria e il pubblico da casa. Basato sullo show britannico Strictly Come Dancing, è una combo perfetta tra competizione, spettacolo e intrattenimento.

La giuria è ormai iconica: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni fanno parte della grande famiglia e i loro giudizi, battibecchi e voti rendono tutto così divertente.

E poi ancora i professionisti che insegnano e supportano il cast, diventando qualcosa in più di un semplice maestro. Pensiamo a Bianca Guaccero che durante la scorsa edizione ha trovato l’amore proprio nello studio di Ballando con le stelle. Infine, le scenografie che rendono tutto ancora più bello e speciale.