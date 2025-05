Sognando…Ballando con le Stelle, raffica di critiche (sensate) a Mariotto e Milly: i motivi

Al via lo spin off di Ballando con le stelle, vale a dire Sognando… Ballando con le stelle. E al via, come da tradizione, le polemiche. Sui social, ad essere criticati all’inizio della trasmissione sono stati la padrona di casa Milly Carlucci e, tanto per cambiare, Guillermo Mariotto, che è tornato regolarmente al suo posto dopo le polemiche dello scorso dicembre che avevano fatto inalberare i vertici Rai. Che cosa ha fatto mugugnare una fetta di pubblico stavolta? La scelta della giuria e un’uscita dimenticabile dello stilista venezuelano nei confronti della prima coppia che si è esibita, quella formata da Valentina Fiori e Nikita Perotti.

Il regolamento del format prevede che gli aspiranti maestri di Ballando danzino in coppia con alcuni professionisti storici del talent show di Rai Uno. Riassumendo, il livello è alto in quanto chi va in pista non è un vip che di mestiere fa altro, bensì una persona che vive di danza. Milly Carlucci è stata criticata per aver confermato in blocco la giuria storica di Ballando che, come è noto, ad eccezione di Carolyn Smith, è composta da personaggi non ‘tecnici’, ossia i giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, il conduttore Fabio Canino e il già citato stilista Guillermo Mariotto. Secondo molti, per una gara come quella proposta, servivano tutti giurati del mestiere.

Da sottolineare che la giuria non ha la responsabilità assoluta sui concorrenti in quanto per il 50% pesa il voto dei telespettatori. Una polemica ne tira un’altra e naturalmente a finirci subito in mezzo è stato Mariotto che, quando si è ritrovato a valutare Valentina Fiori e Nikita Perotti, ha rilasciato dichiarazioni controverse che immediatamente hanno innescato mugugni.

“A Ballando già ne abbiamo due come lei (Valentina), Sofia (Berto) e (Anstasia) Kuzmina. Quindi una terza ci serve veramente…”, le parole di Mariotto. Subito il pubblico presente in studio ha rumoreggiato, lasciando intendere di non aver in alcun modo gradito il paragone. Pure sui social lo stilista venezuelano si è beccato una raffica di biasimi. Tantissimi gli utenti che hanno chiosato “sempre il solito”, consigliando agli autori di Ballando con le stelle e a Milly Carlucci di sostituirlo.