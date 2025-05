Sognando Ballando Con Le Stelle. Ciacci, stoccata a Milly: “Non invitato”. Interviene Di Pasquale

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Sognando… Ballando Con Le Stelle, spin off di Ballando Con Le Stelle. Per l’occasione Caterina Balivo ha ospitato a La Volta Buona Simone Di Pasquale, ex maestro del programma ed attuale tribuno del popolo. In studio era presente anche Giovanni Ciacci, il quale ha preso parte allo show come concorrente anni fa. Proprio in merito ha lanciato una frecciatina a Milly Carlucci, evidenziando come non sia stato invitato nello spin off. Il ballerino professionista ha tuttavia prontamente replicato alla sua lamentela.

Nello specifico il costumista ha lamentato il fatto di non essere stato invitato come ospite nello spin off. Ciacci ha evidenziato come lui abbia introdotto un’importante novità all’interno del programma e quindi, di conseguenza, si aspettasse un invito. Giovanni è stato difatti il primo a ballare al fianco di un ballerino del suo stesso sesso, ovvero Raimondo Todaro.

Queste le parole precise di Giovanni Ciacci in merito al mancato invito:

Io sono molto amareggiato. Comunque io in quel programma ho dato una fetta di cuore, perché ho cambiato le regole mondiali ed internazionali di quel programma e non sono stato invitato. Questa cosa mi dispiace.

Simone Di Pasquale, lì presente, è prontamente intervenuto sulla questione. Nello specifico l’ex insegnante ha evidenziato come lo scopo principale dello spin off sia quello di trovare un nuovo maestro per la prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Anche Caterina Balivo ha detto la sua a riguardo. La conduttrice, precisamente, ha fatto notare a Ciacci come lui non sia stato uno tra i vincitori del programma e, pertanto, il mancato invito poteva essere dovuto a questo.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Sognando… Ballando Con Le Stelle subito dopo le gare di tennis.