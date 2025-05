Caos a Sognando Ballando Con Le Stelle: urla e scenate nel backstage!

Ma cosa è successo nella prima puntata di Sognando Ballando Con Le Stelle?! Ieri, in prima serata su Rai Uno è andata in onda lo speciale dedicato ai 20 anni di trasmissione. L’obiettivo della padrona di casa Milly Carlucci? Trovare nuovi maestri di ballo (anche se si vocifera del ritorno di Raimondo Todaro) tra gli aspiranti concorrenti. Ma il dramma non riguarda la gara che, a detta del pubblico, non è stata entusiasmante o diversa dalla versione originale del programma, il caos è successo dietro le quinte!

Ultimamente il primo canale nazionale ci regala delle sorprese, dopo la disastrosa diretta dei David di Donatello, anche a Sognando Ballando pare ci siano stati incidenti di percorso nel backstage. La protagonista dei fuori onda è Giulia Vecchio, l’imitatrice del Gialappa’s Show. Finita sulla bocca di tutti per la polemica sull’imitazione di Monica Setta, la Vecchio ha trovato però man forte in Milly Carlucci che non solo ha amato la sua parodia, ma l’ha anche voluta per la prima puntata di Sognando Ballando Con Le Stelle per un siparietto insieme. Peccato che i colleghi di Mow Magazine abbiano ricevuto delle soffiate da dietro le quinte che la vedono suo malgrado protagonista di una serie di sceneggiate.

Caos nel backstage di Sognando Ballando Con Le Stelle, Giulia Vecchio in fuga con la manager

Va bene che è un miracolo che ci sia stato questo scambio tra Rai Uno e Tv8, con Giulia Vecchio prestata per una serata, ma quello che sembra sia successo all’imitatrice pare più una storia da diva di Hollywood che da Ballando con Le Stelle. Le voci arrivate a Mow Magazine riportano che la Vecchio era pronta a prestarsi, come da rito, alle domande della stampa presente nel backstage, ma la sua manager non era dello stesso avviso. Si parla di urla della stessa manager che avrebbe chiuso la Vecchio in un camerino per sottrarla alle interviste, parlando di copyright infranti qualora lasciasse dichiarazioni. Insomma come se fosse Lady Gaga o Beyoncé, come hanno riportato i giornalisti nei corridoi.

Nel dietro le quinte è immediatamente corso il malcontento, e pare che solo le telecamere de La Vita In Diretta siano riuscite a riprendere l’imitatrice appena ”liberata” dal camerino. Certo succede che gli artisti non si concedano alle interviste, ma mai si è vista una manager sbraitare e chiudere l’artista in camerino! Peccato non avere dei filmati (per ora) di questa scena e speriamo che i rumor siano stati esagerati per creare scalpore! La vera Milly Carlucci tornerà sull’argomento o finirà tutto così, portato via dal vento? Certo è che per la povera Giulia Vecchio è un periodo ricco di polemiche!