Sofia Goggia: altro che Kate Middleton. Lucarelli la deride

Sofia Goggia, la campionessa di scii, è apparsa sulla copertina di Sette, la rubrica del Corriere della Sera, in una vesta inedita. Infatti è stata fotografata nel letto, coperta dalle lenzuola, insieme al suo cane. Ma subito tutti hanno notato che ha due piedi sinistri. La foto è stata ritoccata in maniera errata.

Tra le prime che hanno fatto notare il terribile errore c’è Selvaggia Lucarelli che ironizzando ha scritto: “Il grafico di Kate Middleton colpisce ancora“. Da quando è stata diffusa quella foto ritoccata della principessa, è diventata un modello per deridere tutti gli scatti photoshoppati male. Quello di Sofia Goggia lo batte a mani basse.

Anche gli utenti se ne sono resi conto e si chiedono come si faccia a pubblicare una foto con un errore del genere. Il ritocchino ci sta per migliorare lo scatto, ma quando si esagera il risultato è disastroso. E questo ne è un esempio, infatti è stata una gaffe clamorosa.

Oltre al piede sinistro doppiato e l’eliminazione di quello destro, altri utenti hanno fatto notare la posizione strana e poco credibile del cane. O anche il gomito destro della Goggia che è deformato. Insomma questa copertina è un disastro.

Hey, @Corriere, sbaglio o #Sofia #Goggia qui ha DUE PIEDI SINISTRI? C'è in programma qualche altro convegno per parlare di #AIGenerative e dei brutti cattivi che fanno0 #disinformazione? /cc @paolobenanti pic.twitter.com/6i2GTuU95B — Matteo G.P. Flora (@lastknight) April 5, 2024

Il flirt con Massimo Giletti

Ormai da quest’estate si mormora che ci sia una storia tra la sciatrice e il conduttore. I due sono stati beccati insieme ad agosto scorso nello stesso locale a Roma. Sembra anche che lui frequenti spesso la montagna. In particolar modo tutti i luoghi in cui la Goggia si esercita per le gare. Infatti anche Giletti è un grande amante della montagna.

Ma su questo flirt nessuno dei due si è voluto sbottonare e ci tengono a mantenere massima riservatezza. Da una parte influisce la popolarità di entrambi, seppur vengono da due mondi diversi. Dall’altra la differenza d’età: 30 anni.

Inoltre Sofia ha sempre detto di voler essere unicamente concentrata sullo sport ma non ha mai smentito categoricamente questa storia. Anche quando Le Iene, recentemente, sono andate ad intervistarla ha preferito non parlare piuttosto che smentire. Ciò confermerebbe il tutto.