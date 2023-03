Massimo Giletti, flirt con Sofia Goggia? Lei risponde così a Le Iene

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno davvero insieme? Sono giorni che si parla del gossip, sulla scia della recente intervista che il noto conduttore di La7 ha rilasciato a Belve di Francesca Fagnani. Ma cosa c’è di vero dietro a questo pettegolezzo?

Per il momento, al di là delle dichiarazioni sibilline di Massimo Giletti su Rai 2, c’è chi dà questo flirt per certo. Su Di Più, per esempio, sono apparse delle succose indiscrezioni che fanno riferimento ad un Giletti cotto a puntino per la celebre stella dello sci italiano, sembrerebbe anzi che per lei lui abbia proprio perso la testa. La rivista, tra le altre cose, era persino entrata in possesso di foto esclusive dei due risalenti alla scorsa estate, quando entrambi si trovavano a cena nello stesso locale e in giro per le vie di Roma.

Tra i due, fra l’altro, c’è almeno una grande passione in comune, ovvero la montagna: Giletti è infatti un noto frequentatore di una delle mete più ambite per gli appassionati delle alte quote, la suggestiva Bardonecchia.

Per il momento, né uno né l’altra hanno confermato o smentito le voci circolate negli ultimi giorni. Chi ha provato a scoprire qualcosa di più a riguardo è stata la redazione de Le Iene, che nella puntata trasmessa il 21 marzo ha mandato in onda un’intervista in anteprima alla sportiva.

Sofia Goggia commenta così i rumors sul suo status sentimentale

La Iena Nicolò De Devitiis ha raggiunto la sciatrice proprio a poche ore da un’altra importante gara di discesa libera ad Andorra, dove si è classificata seconda. Al di là della curiosità rispetto alla sua vita pre e post gara era ovvio che l’inviato della trasmissione volesse saperne qualcosa di più sul gossip di cui tutti parlano (anche alla luce dell’importante differenza d’età fra lei e Giletti, ben 30 anni).

Il primo tentativo di “avvicinamento” all’obiettivo è stato un buco nell’acqua: quando De Devitiis ha chiesto alla Goggia a chi avrebbe dato il suo bacio della buonanotte lei ha risposto “A nessuno dò il bacino della buonanotte, lo dò a me stessa” e ha poi aggiunto, cantando “Sento le voci…” in riferimento alle voci circolate sul suo conto. Quando poi La Iena è tornata all’attacco chiedendole “Sei fidanzata?” lei ha risposto “No, non rompermi i co…., c’ho la gara a cui pensare, non fare domande…”. Insomma, qualunque sia la verità lei non ha nessuna intenzione di parlare dell’argomento!