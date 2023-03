Massimo Giletti e Sofia Goggia, spuntano nuovi indizi: “Lui è cotto”

Nuove indiscrezioni sulla chiacchierata storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Il gossip è scoppiato la scorsa settimana, quando il conduttore è stato ospite di “Belve” su Rai Due. Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha lanciato la bomba, nominando prima la sportiva varie volte, per poi chiedere direttamente al conduttore se il suo cuore al momento battesse per qualcuno. “Sì, esiste”, ha confermato lui, dando l’assist alla giornalista che ha domandato al suo ospite se, per caso, amasse la montagna, facendo un chiaro riferimento alla campionessa di scii. Al che, Giletti ha risposto sagacemente: “Amo le montagne vincenti”. Ebbene, il settimana “Dipiù” ha svelato nuovi dettagli che andrebbero a confermare la veridicità di questa relazione. Addirittura, il giornale ha pubblicato un’inedita foto di Massimo e Sofia risalente alla scorsa estate.

Massimo Giletti e Sofia Goggia sempre più vicini

Nello scatto riportato da “Dipiù” si vedono Giletti e Sofia per le strade di Roma: lui girato di spalle dietro di lei, mentre camminano cercando di nascondersi da occhi indiscreti. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti ad una cena con amici in comune e al momento la loro relazione è ancora in “work in progress“, a causa delle loro agende che li tengono molto impegnati. Tuttavia, una persona molto vicina al conduttore di “Non è l’arena” ha rivelato che quest’ultimo sembra aver preso una bella ‘sbandata’ per la campionessa olimpionica: “Non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è cotto di Sofia”.

I diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito i rumors, ma pare proprio che la coppia stia cercando di fare sul serio. I due hanno sicuramente diverse passioni in comune: la montagna, dato che Giletti è da sempre assiduo frequentatore della località sciistica Bardonecchia, gli animali e la Juventus, squadra del cuore di entrambi. Neanche la significativa differenza d’età, lui ha 60 anni mentre Goggia solo 30, rappresenterebbe un problema per la presunta coppia. Massimo Giletti è soprannominato ormai lo “scapolo d’oro dalla tv”, dato che gli sono stati affibbiati diversi flirt, ma non è mai riuscito a trovare la donna giusta. D’altro canto, non si hanno notizie riguardo passate storie di Sofia Goggia, che fino ad adesso è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata. Chissà, il noto conduttore avrà finalmente trovato l’amore?