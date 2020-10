Sofia e Amedeo, un mese dopo: la coppia in crisi, lei ha fatto una scelta

Sofia e Amedeo, un mese dopo Temptation Island, raccontano una svolta inaspettata. Ebbene la 30enne ha deciso di prendersi una pausa! Una decisione che non era prevista dal pubblico, visto come si era concluso il loro percorso all’interno del reality. L’esperienza per questa coppia è durata poco nel programma. A prendere la scelta di effettuare il falò di confronto anticipato ci ha pensato Sofia. Dopo aver avuto la conferma di un tradimento avvenuto nel passato, la 30enne non è riuscita a proseguire il percorso. Così, ha chiesto al programma di poter incontrare subito il fidanzato. Quest’ultimo non ha affatto preso bene la notizia e, durante il confronto, l’ha fatto notare più volte. Infatti, Amedeo avrebbe voluto continuare la sua esperienza nel reality, per riuscire ad arrivare a delle consapevolezze più profonde. Inaspettatamente, è stata Sofia a dichiarare di voler dare un’altra possibilità alla loro relazione. Il 31enne, titubante, ha condiviso la scelta della fidanzata. Ora, a distanza di un mese da questo confronto con il finale inatteso, Sofia e Amedeo rivelano di essere in crisi.

Sofia e Amedeo un mese dopo Temptation Island: la coppia annuncia di essere in crisi

Nella loro doppia intervista su Uomini e Donne Magazine, raccontavano di aver ritrovato la serenità che stavano cercando. Sebbene abbia avuto la conferma sul tradimento del passato, Sofia ha voluto ricucire il suo rapporto con Amedeo. Ma pare che non tutto è proceduto come i due si aspettavano. Com’è possibile vedere nell’ultima puntata del reality, i due si presentano separati al confronto con Alessia Marcuzzi. Inizialmente lei spiega di essersi resa conto che “non si può amare in due”. Sembra che Amedeo non sia riuscito a dimostrare alla fidanzata ciò che ha promesso un mese fa. Pertanto, Sofia si è convinta del fatto che la cosa migliore fosse prendersi del tempo.

Temptation Island un mese dopo, Sofia e Amedeo in crisi: il 31enne sente la mancanza della fidanzata

Sofia e Amedeo sono in crisi. Lei ha scelto di prendersi del tempo. Pare che ancora voglia capire meglio se far continuare oppure no la loro relazione. Dall’altra parte, il 31enne racconta di essere ancora innamorato della fidanzata. Non solo, il ragazzo appare davvero provato: “Tremo”. Ammette che avrebbe voluto essere insieme a Sofia durante questo confronto con la Marcuzzi e confessa che sente molto la sua mancanza.