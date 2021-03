Sofia di Svezia e Carlo Filippo genitori per la terza volta: l’annuncio

Il principe Carlo Filippo e la principessa Sofia di Svezia hanno accolto il loro terzo figlio oggi, venerdì 26 marzo, alle 11.19. Il neonato e la madre stanno bene. L’annuncio e i dettagli sulle condizioni di salute del bebè e della neomamma sono stati dati dalla corte reale di Svezia, attraverso un comunicato ufficiale

Nello specifico, a diramare la nota della nascita è stato l’ufficio del Maresciallo del Regno, che ha puntualizzato che Sofia ha partorito un “maschio sano“, al Danderyd Hospital di Stoccolma. I due coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2015 e prima di accogliere il terzo genito hanno dato alla luce altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di quattro e tre anni. Per quel che concerne il nome dell’ultimo bebè giunto in famiglia, Sofia e Carl hanno preferito mantenere riserbo per il momento.

La gravidanza della principessa di Svezia è stata resa nota al pubblico lo scorso dicembre. Una notizia arrivata a stretto giro rispetto ad un’altra news che ha riguardato la coppia reale, cioè quella della sua positività al Covid-19 (sia Sofia sia il marito sono stati contagiati). Nonostante i due coniugi abbiano avuto il coronavirus, la dolce attesa comunque è stata portata a termine senza particolari complicazioni.

Come poc’anzi detto, il parto ha avuto luogo al Danderyd Hospital di Stoccolma. Si ricorda che la principessa Sofia conosce molto bene le strutture sanitarie in quanto da sempre è impegnata in attività di sostegno al personale medico e infermieristico, prestando lei stessa servizio come volontaria.

Il Covid non arresta le nascite reali: i parti ‘Royal’ del 2021

Il 2021, con l’arrivo dell’ultimo figlio di Carl e Sofia, ha già regalato tre nascite ‘Royal’: infatti, prima della lieta notizia odierna che ha coinvolto i reali svedesi, poche settimane fa hanno visto la luce il figlio di Eugenia di York, August, e quello di Zara Tindall, Lucas. Le due donne sono entrambe nipoti della Regina Elisabetta. Ora non resta che aspettare la figlia dei chiacchieratissimi Harry e Meghan, che sono stati al centro della cronaca mondiale negli ultimi mesi. Diventeranno padre e madre bis, a breve, in primavera.