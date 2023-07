Sky e Tv8, i palinsesti ufficiali: conferme e novità, chi resta e chi no

Sky, martedì 4 luglio, ha presentato i suoi palinsesti in vista della stagione 2023/2024. Padroni di casa della conferenza stampa Alessio Viola e Federica Masolin. Presenti anche i vertici della dirigenza. A illustrare l’offerta ci hanno pensato Antonella d’Errico e Nils Hartmann.

Programmi, riconferme a pioggia: X Factor fiore all’occhiello

X Factor. Come noto la grande novità è il ritorno di Morgan. d’Errico: “Perché X Factor è uno show che vive di aspiranti cantanti e di storie, soprattutto di storie. Volevo fortemente un elemento di radici legati al programma, come Fedez, Michielin, Morgan. Altro elemento di novità, tornare a vedere bene la costruzione del talento, ma se ne parlerà nella conferenza stampa di presentazione dell’edizione”.

riconfermato, alla conduzione ci sarà di nuovo . Indicazioni sul cast e sulle mete saranno fornite nei prossimi mesi. 4 Ristoranti e Celebrity Chef vedranno una nuova stagione, naturalmente al timone ci sarà Alessandro Borghese

vedranno una nuova stagione, naturalmente al timone ci sarà Alessandro Borghese Naturalmente tornerà Masterchef.

Antonella D’Errico ha sottolineato che “negli ultimi anni Tv8 è il canale cresciuto di più, probabilmente perché è riuscito a conquistare il pubblico generalista con un’offerta diversa da quella generalista. Riconfermati Nicola Savino a 100% Italia, Borghese a 4 Ristoranti e Celebrity Chef, Paride Vitale e Victoria Cabello a Viaggi Pazzeschi e Gialappa’s show.

Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24, ha annunciato dei progetti speciali, come quelli sull’Intelligenza Artificiale. Confermata anche la presenza di Pablo Trincia, per raccontare la storia di Elisa Claps. E torna anche con un progetto in continuità con l’esperienza di Esseri Umani -Mumbai; si va a Manaus.

Serie Tv internazionali

Per quel che riguarda la serialità internazione, ecco i prodotti che saranno disponibili su Sky nella prossima stagione

Just Like That (una sorta di sequel di Sex and the City)

(una sorta di sequel di Sex and the City) The Idol

The Gilded Age

True Detective (la nuova stagione disponibile in autunno)

(la nuova stagione disponibile in autunno) The Sympatizer

The Regime

Serie Originals

Un’estate fa (nel cast Lino Guanciale, Claudia Pandolfi. Trattasi di un thriller con continui viaggi nel tempo, che riportano i protagonisti negli anni ’90”)

(nel cast Lino Guanciale, Claudia Pandolfi. Trattasi di un thriller con continui viaggi nel tempo, che riportano i protagonisti negli anni ’90”) Unwanted – Ostaggi del mare (con Marco Bocci, una serie sui viaggi disperati dei migranti)

(con Marco Bocci, una serie sui viaggi disperati dei migranti) Non ci resta che il crimine – La serie (Fa parte dell’entertaiment più leggero, che serve a differenziare l’offerta sulla piattaforma). E poi c’è

(Fa parte dell’entertaiment più leggero, che serve a differenziare l’offerta sulla piattaforma). E poi c’è Hanno ucciso l’Uomo Ragno (una sorta di “telefilm” all’avanguardia).

(una sorta di “telefilm” all’avanguardia). M – Il figlio del secolo (protagonista Luca Marinelli. La serie è tratta dal romanzo storico scritto da Antonio Scurati che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini)

(protagonista Luca Marinelli. La serie è tratta dal romanzo storico scritto da Antonio Scurati che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini) Call My Agent (remake. Tra le guest di questa edizione Sabrina Impacciatore, Claudio Santamaria, Gabriele Muccino)

(remake. Tra le guest di questa edizione Sabrina Impacciatore, Claudio Santamaria, Gabriele Muccino) Piedone – La serie (remake, con protagonista Salvatore Esposito che ridà vita al personaggio iconico che fu interpretato da Bud Spencer.

(remake, con protagonista Salvatore Esposito che ridà vita al personaggio iconico che fu interpretato da Bud Spencer. La Mala (docuserie in scrittura che racconterà la Milano di Vallanzasca)

Sky Sport

Novità. Per il calcio saranno disponibili tutti i match degli Europei 2024, di cui una ventina in esclusiva. Per il Rugby, Mondiali e il rinnovo per il Sei Nazioni 2024-2025. Rinnovo dell’NBA per il 20esimo anno. Coppa America di Vela da Barcellona.

Sky Cinema

Il cinema Sky offrirà anche nella prossima stagione un’ampia e variegata sceta, con il meglio delle opere italiane e internazionali, le pellicole di qualità premiate ai festival più prestigiosi. Il film Sky Originale Vangelo secondo Maria; i grandi successi internazionali: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, Super Mario Bros. – Il film, Tàr. Il grande cinema italiano: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, L’ultima notte d’Amore con Pierfrancesco Favino.