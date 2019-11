Skioffi, ad Amici minacce di abbandono: la decisione ufficiale dopo le polemiche

Amici di Maria De Filippi, presa decisione ufficiale per Skioffi

La situazione è ormai nota a tutti: ad Amici di Maria De Filippi ha fatto scalpore un testo che Skioppi ha presentato prima che iniziasse il programma; s’intitola Yolandi e propone secondo alcuni contenuti sessisti e irripetibili. Nel corso dei giorni la produzione aveva annunciato più volte di voler prendere dei provvedimenti che avrebbero influenzato il percorso di Skioffi nel talent show di Canale 5. Così è successo: “La produzione – queste le parole in un comunicato consegnato al ragazzo – ha deciso di sottoporre l’attenzione a una commissione, a dei componenti che confronteranno il proprio parere”. Questa commissione sarà l’unica a decidere se Skioffi è candidabile al banco o meno, e solo in caso di esito positivo farà la sfida con Gabriele.

Skioffi, ad Amici lo sfogo: il cantante sorpreso dalle polemiche

In una situazione del genere Skioffi ha fatto bene a sfogarsi perché sapete che è sbagliato chiudersi a riccio e non condividere la propria sofferenza con qualcuno che può capirti; il punto è che forse avrebbe dovuto misurare la sua reazione. Frasi come “Una cosa che non capisco. Ok, nella vita si cresce e si cambia, ma perché definirlo al 100% un errore. Io non capisco questo” potrebbero innescare nuove polemiche che costringerebbero poi la produzione a intervenire con maggiore severità. A inquadrare correttamente la situazione, Gaia Gozzi, l’ex di X Factor che sembra già destinata al Serale: “Secondo me – queste le sue parole a Skioffi – quello che tutto noi diciamo è una responsabilità… di comunicare in un certo modo”. Skioffi sa bene che la canzone si presta a varie critiche ma a suo avviso tutto va contestualizzato perché il suo intento era quello di “mostrare il massimo dello schifo, della crudeltà della cosa” e che quindi in pochi lo hanno capito.

La sorte di Skioffi: il cantante potrebbe farcela

Skioffi ha preso davvero male la notizia della commissione e ha più volte ribadito la sua idea, come già fatto in un confronto seguitissimo con Maria De Filippi; a un certo punto ha anche detto che “potrei uscire io di mia scelta” minacciando quindi l’abbandono. L’atteggiamento che ha tenuto sino ad adesso è quello di un ragazzo responsabile: speriamo non faccia pentire i suoi sostenitori di averlo difeso. Non ha davvero senso protestare per la scelta di ricorrere a una commissione perché la questione è attualissima e non poteva essere sottovalutata in alcun modo.