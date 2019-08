Skam Italia cancellata: i fan fanno una richiesta importante

Skam Italia è stata cancellata. I fan delle serie però non si arrendono e fanno una richiesta importante

Durante la scorsa settimana è stata diffusa la notizia della cancellazione di Skam Italia. Per il pubblico affezionato alla serie, composto da tanti adolescenti, ciò è stato davvero un brutto colpo. Skam Italia era il remake delle serie originale norvegese ed era prodotta e rilasciata sulla piattaforma streaming Tim Vision. La Tim però pare abbia deciso di cambiare strategia e di tirar fuori prodotti rivolti a tutta la famiglia e non solo ai più giovani. I fan di Skam Italia però non hanno preso per nulla bene la notizia ed hanno provato in tutti i modi a far cambiare idea alla società di telecomunicazione. Purtroppo, però, di risultati concreti non ce ne sono stati e, per questo motivo, oggi i giovani affezionati alla serie hanno deciso di tentare l’ultima spiaggia: si sono rivolti a Netflix.

“Netflix salva Skam Italia” l’accorata supplica dei giovani italiani

Su Twitter è stato lanciato il trend #NetflixSaveSkamIt che raccoglie numerosi tweet dove i ragazzi chiedono alla famosa piattaforma streaming di accogliere la loro serie tv preferita e di continuare a produrla. Alla richiesta dei fan si sono accodati anche i giovani protagonisti di Skam Italia, come per esempio l’attore potentino Rocco Fasano che su Instagram ha postato delle immagini completamente gialle. “Desidero che una serie di qualità come Skam Italia venga gestita da una piattaforma altrettanto di qualità come la vostra, garantendo il giusto trattamento e riconoscimento alla serie e al lavoro di chi sta dietro questa #NetflixSaveSkamIt” ha scritto qualcuno; “Skam Italia non è solo una show, è diventata una vera e propria famiglia. Ho conosciuto delle bellissime persone grazie a questo show, ho visto le persone letteralmente da ogni parte d’Italia (e non solo) unirsi sotto un unico amore #NetflixSaveSkamIt” ha scritto qualcun altro. Insomma, la richiesta dei nostri giovani è chiara…ma Netflix li accontenterà?

“Sono stati due anni stupendi”, le parole di Bessegato sulla cancellazione di Skam Italia

A salutare i fan italiani della serie è stato in primis colui che le ha dato vita Ludovico Bessegato che su Instagram ha scritto: “Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Skam Italia mi ha insegnato tante cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme”.