Skam Italia addio: ecco perché la serie tv è stata cancellata

Skam Italia è stata cancellata: la notizia che ha fatto arrabbiare i più giovani

Skam Italia è una serie tv offerta da Tim Vision che ha riscosso tantissimo successo tra i più giovani. Purtroppo, però, poche ore fa è arrivata la notizia che annuncia la cancellazione definitiva della produzione del seguitissimo remake italiano della serie norvegese. Ovviamente la novità ha scatenato una grande polemica tra gli adolescenti italiani che hanno scelto i social per sfogarsi ed esprimere la loro opinione. C’è da dire che se Tim Vision ha deciso di cancellare la serie non è perché non ha riscosso successo. Alla base pare ci sia la decisione della piattaforma di streaming di cambiare rotta. La quarta stagione di Skam Italia, dunque, non ci sarà e ad annunciarlo è stato proprio il creatore della serie Ludovico Bessegato.

Bessegato invita i fan della serie a non arrabbiarsi e a mantenere la calma

A far intendere che stava per arrivare una brutta notizia riguardante Skam Italia, è stato Ludovico Bessegato tramite una mirata Instagram story. Il creatore del remake della famosa serie norvegese ha fatto intendere, inoltre, di non essere molto d’accordo con la decisione presa dalla piattaforma: “Voglio che sappiate che sia io che la Cross Prudction che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo. Oltre ogni immaginazione“. E infine Bessegato ha voluto ringraziare tutti coloro che durante questi anni hanno seguito la serie con interesse: “Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Skam Italia mi ha insegnato tante cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme”.

Skam Italia cancellato, Tim Vision vuole cambiare rotta

Se le avventure dei liceali romani sono state cancellate un motivo c’è. La decisione è stata presa da Tim che pare abbia tutta la voglia di cambiare strategia. La società infatti ha comunicato che vuole proporre, tramite la piattaforma di streaming, dei contenuti destinati in particolare alle famiglie.