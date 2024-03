Sinner, la fidanzata Maria Braccini sulle critiche: “Questioni inutili”

Il campione italiano di tennis Jannik Sinner si trova attualmente a Miami per il secondo Master 1000 negli States della stagiona. Lo sportivo ha recentemente perso a Indian Wells contro Carlos Alcaraz e spera di potersi rifare in Florida. In sua compagnia negli Usa c’è anche la fidanzata, Maria Braccini. La coppia è stata recentemente vittima di alcune polemiche sui social riguardo la loro eccessiva discrezione. I due, difatti, non sono soliti pubblicare troppo loro questioni personali ed addirittura si è parlato di un presunto veto che il tennista avrebbe imposto alla ragazza. Una fan dei due ha recentemente commentato l’ultimo post pubblicato da Braccini su Instagram, chiedendo delle spiegazioni a riguardo. La risposta di Maria non ha tardato ad arrivare.

Nello specifico una follower ha chiesto alla ragazza perché non risponda mai ai commenti di chi la difende dagli hater.

Questo è quanto scritto dall’utente a Braccini:

Sarebbe gentile se spendessi una emoticon o una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza.

La modella ha immediatamente replicato, tenendoci a precisare come trovi tutte queste questioni inutili. Di conseguenza il suo non rispondere ai commenti è dovuto ad una volontà di non alimentarle e non ad una noncuranza verso chi si espone per lei.

Di seguito la risposta data da Maria Braccini alla sua follower:

Perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte.

Chi è Maria Braccini, fidanzata di Sinner

Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner, è una modella di ventitré anni. E’ diventata popolare soprattutto dopo che si è venuta a sapere la sua relazione con il campione di tennis. Quest’ultimo l’ha definita una persona affettuosa, tenera ed indipendente, che comprende pienamente le sue esigenze lavorative.