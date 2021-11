Sinner lascia la fidanzata influencer Maria Braccini dopo l’ultimo post social

Jannik Sinner non sarebbe più fidanzato. A lanciare l’indiscrezione il Corriere della Sera. Pare che il tennista abbia mollato su due piedi la fidanzata, l’influencer Maria Braccini. A un anno dal primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, lo sportivo avrebbe detto addio alla bionda e sensuale modella. Il motivo? A quanto pare il Barone rosso non avrebbe gradito l’ultimo post della Braccini su Instagram.

Lo scorso settembre Maria – seguita da oltre 68mila follower – ha postato una foto con Jannik Sinner per celebrare il primo anno insieme. Una storia d’amore importante, con tanto di presentazioni in famiglia e annuncio alla stampa. Stando ai beninformati, però, il tennista non avrebbe apprezzato tutta questa esposizione mediatica da parte della Braccini. Sinner avrebbe chiesto maggiore riservatezza ma la sua richiesta non sarebbe stata accolta.

In più, secondo quanto riporta il quotidiano milanese, l’atleta si sarebbe stufato di questo legame con Maria Braccini, che sarebbe diventato troppo impegnativo. Il ventenne vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo futuro nel tennis e per questo motivo avrebbe ritenuto troppo gravoso, da grandi, il suo fidanzamento con l’influencer.

“Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto”

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati. Tutto tace pure sul seguitissimo profilo social di Maria Braccini. Negli ultimi scatti la modella appare sola, sorridente e spensierata. Ogni foto fa il pieno di like e commenti positivi. Commenti ai quali spesso Maria replica con un cuoricino o l’emoticon di un bacio.

Chi è Maria Braccini

Maria Braccini è una modella e influencer italiana di 21 anni. È diventata popolare dopo che è venuta a galla la sua storia d’amore con Jannik Sinner. Quest’ultimo l’aveva definita una persona tenera, affettuosa, indipendente, che comprendeva appieno le sue esigenze lavorative.

“Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me”

Maria Braccini non ha mai rilasciato interviste sulla sua liaison con Jannik Sinner. Negli ultimi mesi, però, non sono mancate dediche d’amore sui social network.