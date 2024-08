Sinner e Anna Kalinskaya, guai in paradiso? Via il segui, dettagli

Aria di crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya. Non è un periodo facile per il tennista che, a causa di una forte tonsillite, ha dovuto rinunciare a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un dolore grande per l’attuale n.1 al mondo, che sognava di rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici. Sinner ha cercato di rifarsi agli Atp Masters 1000 di Montreal, ma è stato sconfitto ai quarti di finale dal 26enne russo Andrey Rublev. Stanco delle polemiche, il trentino è poi sbottato in conferenza stampa, spiegando come la sua forma non sia ancora al 100% e ricordando ai detrattori la stagione piena di successi che ha avuto fino ad ora.

Ma, sembra che ci siano turbolenze anche fuori dal campo da tennis. Com’è noto, da alcuni mesi, Sinner è legato alla tennista russa Anna Kalinskaya. Nonostante la sua nota riservatezza, il campione si è aperto un po’ di più con la ragazza, confermando ufficialmente la loro relazione, scambiandosi commenti e like su Instagram, e difendendola anche in pubblico. Dopo la sconfitta a Wimbledon, i due si sono concessi qualche giorno di vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, dove sono apparsi molto complici e innamorati.

Tuttavia, qualcosa nelle ultime settimane potrebbe essere cambiato. Un paio di giorni fa, i fan dello sportivo hanno notato che Anna aveva smesso di seguirlo su Instagram, una mossa che ha lasciato molti sorpresi. Considerando quanto entrambi siano attenti alla loro privacy, sembra strano che si lascino andare a gesti così infantili, più tipici di personaggi da gossip o influencer nostrani. Ad ogni modo, nell’era digitale in cui viviamo, un semplice unfollow può far pensare subito a problemi di coppia. Per questo motivo, in tanti avevano inizialmente dato per scontato che la loro relazione fosse arrivata al capolinea.

Ma, dopo poco, ecco che la tennista è tornata improvvisamente a seguire il fidanzato. A questo punto, hanno iniziato a circolare diverse ipotesi: alcuni credono che si sia trattato solo di un problema tecnico su Instagram, mentre altri sono convinti che ci sia stata una lite tra i due, poi però risolta in breve tempo.

Va detto che le recenti polemiche non devono aver giovato alla serenità della coppia. Dopo le ultime sconfitte e la rinuncia alle Olimpiadi, gli haters si sono scagliati contro Anna, accusandola di essere una distrazione per Sinner e, di conseguenza, la causa del suo momento negativo. Insomma, si tratta di insinuazioni piuttosto superficiali e intrise di misoginia, che le fidanzate degli sportivi devono spesso subire. Tale pressione potrebbe aver causato un litigio tra la coppia? Chissà…