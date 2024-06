Jannik Sinner è primo al mondo! I vip celebrano il campione

Giorno storico per lo sport: per la prima volta un italiano diventa il numero uno mondiale di tennis. Il nostro Jannik Sinner, reduce da un anno di record e successi ha scalato la classifica e finalmente è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di ‘Tennista più forte del mondo‘. Tutta è Italia è in festa e i vip celebrano la vittoria con dei post social.

Al Roland Garros solo colpi di scena oggi: il campione numero uno al mondo (finora) Nolak Djokovic si è ritirato per colpa di alcuni problemi a un ginocchio. Abbandonando la competizione francese, ha lasciato automaticamente la corona a Jannik che quando ha scoperto di essere diventato il primo italiano della storia a diventare numero uno al mondo nel tennis si è commosso.

Sinner da record: i commenti dei vip alla vittoria storica

Vuoi sia per la popolarità che Jannik Sinner ha raggiunto nell’ultimo anno, vuoi l’ultimo film record di incassi del regista italiano Luca Guadagnino ”Challengers”, tutte le celebrità ora sono pazze per il tennis! Tantissime influencer nelle ultime settimane hanno fatto tanti post dedicati allo sport: Giulia De Lellis, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez addirittura hanno passato un fine settimana in una villa toscana per giocare. Quando un paio di settimane fa si sono svolti i Campionati al Foro Italico poi, era pieno di vip, da Chiara Ferragni a Ilary Blasi tutti ora impazziscono per il tennis. Proprio la Ferragni è una tra le prime vip a celebrare la vittoria di Sinner postando il video del momento dell’incoronazione di Jannik. Un’altra che invece ha proprio assistito in diretta alla vittoria è stata Paola Turani: l’influencer si trovava proprio al Roland Garros insieme ad un brand di beauty per fare da sponsor.

Non è la prima volta che la Turani si trova al momento giusto nel posto giusto: stavolta era al Roland Garros per la vittoria di Sinner, quando è andata allo stadio a vedere l’Atalanta la squadra ha vinto. I suoi followers glielo fanno notare chiedendole di andare a vedere l’Italia agli Europei e lei ci scherza su.