Sinner e Anna in crisi? Lei festeggia, ma lui scompare dai social

Che sia fortunato nel gioco non c’è dubbio, Jannik Sinner sta collezionando ottimi risultati per quanto riguarda il tennis ma la sua fidanzata che fine ha fatto? Che tutto questo successo lo abbia fatto allontanare dall’amore per la sua Anna? Sono in tanti a pensarlo dal momento che sui social, proprio il giorno del compleanno della diretta interessata, non vi sono tracce di auguri da parte del tennista e campione italiano. E c’è di più, molti amici e cari hanno postato foto con la festeggiata senza mai fare riferimento a lui. Tra le storie Ig spunta anche un video in moto con un ragazzo ma non sarebbe lo sportivo a guidare.

Il compleanno di Anna Kalinskaya

Oggi 2 dicembre 2024 è il compleanno di Anna Kalinskaya che attualmente si trova in Florida, meta raggiunta anche da Sinner. Così i fan della coppia credono siano andate le cose anche se non vi sono fonti che lo attestino.

Infatti, c’è chi avrebbe visto il tennista in aeroporto pronto a prendere un volo per Miami ma non vi sono ulteriori dettagli al riguardo. Che la coppia abbia deciso di festeggiare in totale tranquillità e relax, lontano dai riflettori e social il compleanno della giovane Anna?

Tanti gli interrogativi da parte del pubblico che vorrebbe saperne di più e scoprire cosa si nasconde dietro l’alone di mistero che avvolge la coppia negli ultimi tempi.

Gli auguri sui social di amici, di Sinner nessuna traccia

Mentre i fan della coppia tentano di scoprire la verità sulla coppia, Anna, intanto, ha ricevuto tanti auguri da parte di amici, parenti e conoscenti. Sui social ha pubblicato tante immagini e video che la ritraggono felice e sorridente ma l’assenza di Sinner è una costante nelle storie Ig condivise.

Bisognerà attendere i prossimi giorni prima di scoprire cosa sta succedendo tra i due giovani tennisti. Che il viaggio in Florida sia un modo per riappacificare e superare la crisi di cui tutti parlano?

La crisi di coppia

La crisi tra Sinner e Anna non è una notizia certa ma sono mesi che i due sono finiti al centro del gossip, scatenando la curiosità dei fan della coppia che fa il tifo per loro.

La situazione incerta tra i due è stata accentuata dal fatto che Anna sia stata assente durante eventi importanti della stagione di Sinner. Attualmente l’atleta è molto impegnato e pieno di pressioni che potrebbero aver rotto qualcosa nel rapporto con la fidanzata. Eppure, nessuno dei due avrebbe smentito o confermato l’indiscrezione sulla crisi di coppia che, quindi, per adesso resta un mistero.