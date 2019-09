Svelati i 27 single ufficiali di Temptation Island Vip 2: ecco chi sono

Temptation Island Vip 2: ecco tutti i 27 tentatori ufficiali

Temptation Island Vip 2 è in partenza. Il prossimo lunedì 9 settembre potremmo vedere cosa avranno combinato le 6 coppie del programma nei rispettivi villaggi. E mentre la redazione ci regala preziosi quanto incredibili spoiler sulle puntate, ora vi riportiamo chi sono i 27 single che hanno il compito di mettere alla prova l’amore e la fiducia dei fidanzati e delle fidanzate. Questa edizione è molto attesa, soprattutto per l’esordio alla conduzione di Alessia Marcuzzi, per la prima volta al timone del programma e intervenuta al posto di Simona Ventura. Nelle scorse settimane sono stati davvero tanti i gossip che hanno riguardato i nomi dei tentatori, e molti volti li conosciamo già. Tra di loro ci sono alcuni ex di Uomini e Donne.

Tentatori Temptation Island Vip: volti nuovi e conferme da UeD

Nomi confermati e volti sconosciuti, questi sono i 27 single che hanno già raggiunto la Sardegna per partecipare a Temptation Island Vip 2. La seconda edizione del format è super attesa e non sono mancati negli scorsi giorni molti spoiler e anticipazioni, anche sui probabili tentatori. Come già detto, molti di loro provengono da Uomini e Donne, molti altri invece no. Come riporta Fanpage.it, ecco chi sono le tentatrici: Gaia Mastrotaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi e Marta Krevsun (già tentatrice a Temptation Island) a cui aggiungiamo la Spano, la Zagarrigo e la Francia.

Single Temptation Island Vip: anche Antonio Moriconi nel gruppo

Si vociferava ed ora è ufficiale: Antonio Moriconi è uno dei tentatori di Temptation Island Vip; accanto a lui ci sono anche il cavaliere del Trono Over Michele Loprieno e l’ex corteggiatore Fabrizio Baldassarre. Gli altri confermati invece sono: Valerio Maggiolini, Mattia Bertucco, Jack Quaralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Germolin, Ale Catania, Samy Youssef e Riccardo Colucci.