Simpson, è morto lo scrittore Marc Wilmore per Covid: aveva 57 anni

È morto per Covid Marc Wilmore, scrittore e sceneggiatore dei Simpson ma non solo. La notizia sta facendo il giro del mondo in queste ore, dopo che il fratello Larry ha dato l’annuncio tramite Twitter. Lo scrittore dovrebbe essersi spento il 30 gennaio, visto che il tweet del fratello – uno dei quattro che aveva – è giunto nella serata di ieri e nello stesso c’è scritto che Marc è morto la sera prima. Si tratta dell’ennesima scomparsa per Covid di un personaggio noto negli Stati Uniti d’America, e non solo. Non molti giorni fa infatti gli USA hanno dato addio a uno dei volti più importanti della loro televisione.

Anche Larry King si è spento a causa del Covid, ma aveva 87 anni. Marc Wilmore invece aveva appena 57 anni, ma pare avesse altre patologie. Questo almeno ha fatto sapere suo fratello Larry Wilmore, comico statunitense. Nel tweet in questione si legge che Marc è venuto a mancare durante la battaglia contro il Covid e altre malattie di cui soffriva da un po’ ormai. Ha definito suo fratello la persona più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. E non ha mancato di ricordargli, anche in questo ultimo saluto, quanto gli volesse bene.

Il mondo dei Simpson piange la scomparsa del suo scrittore. Marc Wilmore ha lavorato al cartone animato per diversi anni, precisamente dal 2002 al 2015. Per una delle serie comiche animate più amate di sempre ha scritto dodici episodi. a sua carriera è iniziata negli anni Novanta, quando ha lavorato all’adattamento televisivo di Harry and the Henderson. Poi è passato nella squadra Fox, con In Living Color. Dopo aver lasciato i Simpson, Marc Wilmore ha lavorato ad altri progetti televisivi, e tra gli ultimi troviamo F is for Family.

Naturalmente in Italia il suo lavoro più conosciuto non possono che essere i Simpson. I fan più affezionati e appassionati, di tutto il mondo, magari adesso andranno a ricercare quali sono gli episodi dei Simpson di Marc Wilmore per riguardarli e dare un ultimo saluto a Wilmore. E magari per ringraziarlo di aver contribuito al successo dell’amatissima famiglia di Springfield.