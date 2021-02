Simonetta Columbu è Ginevra in Che Dio ci aiuti 6. Il suo personaggio è presente nella fiction da due stagioni. Arrivata in convento come novizia, oggi si ritrova indecisa tra due ragazzi. Si è fidanzata con Nico nella passata stagione, ma l’arrivo di Erasmo in convento ha scombussolato tutto. Ginevra e Nico avevano in programma di sposarsi, eppure l’ex novizia è arrivata a lasciare l’avvocato. Tutto dopo dei baci con Erasmo. Cosa aspettarsi allora dal finale di Che Dio ci aiuti 6? Ginevra sceglierà Erasmo o Nico?

Fanpage lo ha chiesto dall’attrice in una intervista a tutto tondo. Simonetta Columbu non ha potuto sbilanciarsi più di tanto, ovviamente. Le sue anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 su Ginevra – qui quelle sulla prossima puntata – vanno interpretate, non è stata molto esplicita. Di sicuro nascondono una crescita del suo personaggio non indifferente. Nelle prime puntate della sesta stagione infatti il rapporto con Nico è entrato in crisi proprio per una immaturità di Ginevra in determinate situazioni, ma il personaggio è maturato nel corso delle puntate. E infatti la Columbu su Ginevra, Nico ed Erasmo in Che Dio ci aiuti 6 ha rivelato:

“Ginevra affronta dei problemi di coppia con Nico, che sono perlopiù dei conflitti interiori, degli aspetti irrisolti con cui sta facendo i conti. In questa serie, riuscirà a sciogliere questi nodi. Posso anticipare che giungerà a una conclusione assolutamente matura”

Questa conclusione matura avrà un nome? O semplicemente vuol dire che la scelta di Ginevra sarà coerente con ciò che sente dentro? Insomma, magari l’attrice ha voluto dire che Ginevra non farà una scelta dettata dall’istinto o da altro, ma sarà ragionata e ponderata. Sinonimo di maturità, di sicuro. In attesa di scoprire come finirà, Simonetta ha anche parlato del suo rapporto con gli attori Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini. Pare che al di fuori del set non abbiano grossi rapporti: “Con entrambi ho un rapporto di stima, di cordialità, ma comunque un rapporto professionale”.

A proposito delle scene in cui Ginevra bacia Erasmo, l’attrice ha raccontato i retroscena. Si è sentita molto a suo agio con Genzini, che è una persona gentile e un bravo attore ha spiegato. La vera magia è stata la cornice di queste scene. Simonetta Columbu di Che Dio ci aiuti ha parlato infatti di una cornice suggestiva regalata dalla città di Assisi. “Girare lì è magnifico, pazzesco”, ha aggiunto. Inoltre ha raccontato che c’è una forte energia, una spiritualità che aiuta l’attore a calarsi nella parte e a trovare la giusta profondità che serve per questi ruoli.