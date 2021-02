Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni nona puntata: Primo rischia la vita, ma…

Sarà un appuntamento molto importante in vista del finale di stagione: il ritorno di Edo risveglierà dei ricordi di qualche anno fa che non lascerà indifferenti Monica e Nico…

Siamo giunti alle anticipazioni sulla nona puntata di Che Dio ci aiuti 6. Manca pochissimo al grande finale di stagione, giovedì 25 febbraio 2021 andrà in onda infatti il penultimo appuntamento. La fiction poi farà una pausa di due settimane perché nei primi giorni di marzo andrà in onda il Festival di Sanremo. Cosa succederà negli episodi della nona puntata? Le condizioni di salute di Primo, il papà di Suor Angela ed Erasmo, peggioreranno e sarà necessario un trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile è proprio Erasmo, ma il ragazzo in un primo momento sarà molto titubante nel donarlo al genitore ritrovato dopo tanti anni.

Erasmo si opporrà anche al test per scoprire se sarebbe idoneo al trapianto. Il suo atteggiamento farà parecchio discutere nel convento. E soprattutto Suor Angela avrà sempre più dubbi sull’onestà del ragazzo, dopo averlo accolto in convento e dopo aver scoperto che è suo fratello. Nel frattempo Azzurra non demorderà: vuole che Monica prenda in affidamento la piccola Penny. Monica però sarà distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca di cui si è sempre presa cura. Anche nella quarta stagione, quando è stata ospite del convento la prima volta. E proprio il ritorno di Edo sarà importante per Nico e Monica: i due saranno assaliti dai ricordi.

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 proseguono con il secondo episodio. Il giorno del trapianto di Primo si avvicinerà e tutti saranno molto preoccupati. Saranno giorni di grande attesa e apprensione: Primo riuscirà a salvarsi? Ma mentre lui si troverà sotto i ferri, Suor Angela farà una scoperta sconvolgente su suo padre. Una scoperta che potrebbe avere delle conseguenze molto importanti sulla loro vita. Avrà a che fare anche con Erasmo oppure solo sul passato della loro famiglia?

In attesa della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 del 25 febbraio, le anticipazioni aggiungono un’ultima chicca. Azzurra proverà a nascondere a Suor Costanza una sua colpa, ma si sa che nel convento mai niente rimane segreto a lungo. Infine, Nico dovrà affrontare un importante caso legale, che vede coinvolta anche sua sorella Miriam.