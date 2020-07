Simone Susinna dimentica Mariana Rodriguez con Ana Moya: è amore?

Simone Susinna sembrerebbe pronto a voltare pagina dopo la fine della storia d’amore con Mariana Rodriguez. I due modelli sono stati insieme diverso tempo prima di dirsi addio e sono tornati sotto ai riflettori a causa di alcuni gossip su Mariana. Quest’ultima infatti è stata tirata in ballo tra le numerose e presunte nuove fiamme di Stefano De Martino. Proprio il conduttore di Made in Sud infatti è al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane e lo stesso Susinna ha scritto nei giorni scorsi una frase equivocabile sul gossip su Stefano e Mariana. Ed è per questo oggi un suo possibile nuovo amore rientra tra gli interessi della cronaca rosa. Certo è che si tratta solo di gossip al momento e non stiamo parlando quindi di una coppia ufficiale, ma veniamo a ciò che è emerso in queste ore.

Simone Susinna fidanzato con Ana Moya? Esplode il gossip sul modello

Dopo la presunta frecciatina all’ex e De Martino, oggi Simone farebbe coppia con Ana Moya, una bellissima modella spagnola. A lanciare lo scoop è stato Giornalettismo, che ha dimostrato di essere sempre sul pezzo quando si parla dei protagonisti del gossip estivo di quest’anno. Ebbene, secondo la fonte Simone Susinna e Ana Moya avrebbero trascorso un weekend insieme in Spagna accorgendosi di essere più che amici. Al momento non si parlerebbe ancora di amore, ma i due starebbero molto bene insieme al punto da pensare che potrebbero diventare presto una coppia. In effetti ci sono tracce anche su Instagram di questo weekend spagnolo, perché sul profilo della modella c’è una foto insieme a Simone Susinna. La foto risale a dieci giorni fa per la precisione. E sotto lo scatto si legge: “Che il tuo amico venga a trovarti dall’Italia è sempre bello”.

Simone Susinna volta pagina dopo Marina Rodriguez: con Ana Moya è solo amicizia?

Dalle parole di Ana Moya pare di capire che fra loro ci sia solo un’amicizia. Eppure, abbiamo ormai imparato che quando nel mondo del gossip iniziano a circolare voci su due persone c’è quasi sempre qualcosa che bolle in pentola. Sarà questo il caso oppure stavolta ci troviamo dinanzi a uno di quei pochi casi in cui al contrario si prenderebbe un granchio? Insomma, tra Simone Susinna e Ana Moya sta sbocciando l’amore oppure rimarranno solo ottimi amici?