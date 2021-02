Simone Nolasco di Amici: “Problemi ad accettarmi”, l’amore con Ezequiel

Simone Nolasco è uno dei ballerini professionisti più amati di Amici di Maria De Filippi. Fa parte del corpo di ballo da anni e anni, è stato Giuliano Peparini a portarlo nella scuola e da quel giorno non l’ha più lasciata. Quest’anno Simone non è solo ballerino, ma anche assistente in sala prove. Lui – come pure Elena D’Amario, Marcello Sacchetta e Umberto Gaudino – lavora insieme agli allievi, insegna loro le coreografie e fa le dovute correzioni. Insomma, è diventato una colonna portante della scuola e il pubblico gli è molto affezionato. Ma com’è nella vita privata? Simone Nolasco è fidanzato e a Diva e Donna ha confessato di aver avuto problemi ad accettarsi, però.

“Qualche problema ad accettare la mia sessualità l’ho avuto. Più che altro temevo di deludere la mia famiglia”, ha raccontato il ballerino. Quando poi ha sentito che era arrivato il momento giusto di parlare con la sua famiglia, quando era abbastanza forte e sicuro da farlo, ha scoperto che i tuoi timori erano infondati. I suoi hanno reagito nel modo migliore possibile, avevano già intuito tutto e lo hanno abbracciato, erano felici per lui. Anche sua nonna, una persona fondamentale nella sua vita, lo ha accarezzato e gli ha detto che non importa a chi vuole bene. Sua madre e suo fratello gli hanno fatto capire che avrebbe potuto aprirsi prima con loro.

Oggi Simone Nolasco è fidanzato con Ezequiel, come si sa da tempo ormai. Sui social si mostrano felici e sorridenti, ma come si sono conosciuti? Il primo incontro è avvenuto a Ibiza, e sono entrambi mezzi genovesi ha raccontato Simone. Il fidanzato Ezequiel è un artista, anche se non nel mondo della danza. Lui lavora la resina, con cui realizza molti oggetti di arredamento ma anche gioielli. Ma soprattutto è un uomo di casa: “Sa aggiustare tutto”, ha rivelato il ballerino di Amici. Lui non sapeva neanche occuparsi delle piante da solo, adesso invece hanno un orto. Grazie a Ezequiel, s’intende.

Dopo questo racconto della sua vita, Simone Nolasco di Amici ha voluto dare un consiglio ai ragazzi che come lui vivono dei timori in attesa di confidarsi con le famiglie. A loro il ballerino ha detto: “Chi vi vuole bene davvero, vi resta sempre accanto”.