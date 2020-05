Amici Simone Nolasco, sfogo e fidanzato Ezequiel: “Sbagliato, inadatto”

Simone Nolasco, sfogo contro l’omofobia: il ballerino di Amici di Maria De Filippi ricorda il passato

Un messaggio importantissimo, quello di Simone Nolasco, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Un messaggio in cui il ballerino di Amici di Maria De Filippi racconta anche parte del suo passato quando “per tanto tempo mi sono sentito sbagliato, diverso e inadatto”. Una confessione, quella di Simone, che sarà d’aiuto ai tanti che purtroppo fanno fatica a vivere la propria vita alla luce del sole o peggio ancora inventandosi una vita che non vogliono. “Guardavo gli altri – ha raccontato Nolasco – e desideravo di essere come loro… ‘Normale’. Mi ero costruito così tante barriere, da non riuscire ad essere più completamente me stesso neanche con la mia famiglia”.

Amici, Simone senza filtri: “Mi avevano costretto a chiudermi dentro a un bozzolo”

Gli anni vissuti da Simone sono stati terribili, come lui stesso ha raccontato nel prosieguo del post: “Il disprezzo, il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro a un bozzolo”. Eppure Simone alla fine è riuscito a farcela, a mettere da parte le sue paure e fragilità, a pensare che in fondo la vita è la sua e che nessuno aveva il diritto di sottrargli pian piano la felicità che invece meritava: “Ma chi non esce dal bozzolo – queste le sue parole – non diventerà mai farfalla, ed io volevo vivere la mia vita come meritavo, come ogni essere umano ha il diritto di fare… Come un uomo libero”. Ed è così che la sua vita è cambiata.

News Simone Nolasco: la libertà e la storia con Ezequiel

“Libero – ha aggiunto Simone – di amare chi voglio, perché due sorrisi innamorati non possono far male a nessuno, semmai sanano il mondo. Mi auguro che al più presto possibile non ci sia più bisogno di una giornata per ricordarci che siamo tutti uguali, e che l’amore venga riconosciuto tra le persone e non tra i sessi. L’Omofobia è il peggior cancro della nostra società. Scegliamo di essere migliori”. Parole intense, quelle di Simone, così come sono intensi e quasi abbaglianti – e non di certo per il filtro – i sorrisi che mostrano lui e il suo fidanzato Ezequiel De Lorenzi nello scatto pubblicato contro l’omofobia. Grazie, Simone, per questa tua bellissima testimonianza.