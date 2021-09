Simone Montedoro spiega perché vive a Ibiza con moglie e figlio

L’attore diventato famoso grazie alla fiction Don Matteo non abita più in Italia da anni

Da qualche anno Simone Montedoro ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Ibiza. Una scelta dettata dal grande amore che prova per la sua compagna Lara, dalla quale ha avuto il figlio Matteo. Una scelta compiuta per venire incontro alle esigenze lavorative della donna, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Montedoro, dunque, ha deciso di fare la spola tra il Belpaese e le Baleari pur di regalare una serenità alla sua famiglia.

Al settimanale Nuovo Simone Montedoro ha spiegato:

“A Ibiza ci siamo ambientati perfettamente. La mia compagna fa l’istruttrice di gyrotonic, una disciplina che combina danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un centro sportivo sull’isola spagnola”

Simone Montedoro ha ammesso che a Ibiza si vive molto bene e tutto è a misura d’uomo. Sull’isola -conosciuta principalmente per la movida estiva anche se offre tanto altro – si è ambientato bene pure il piccolo Matteo, che oggi ha sette anni. Il bambino è un grande fan del padre e dopo aver fatto il tifo per lui a Il Cantante Mascherato – dove indossava i panni di Orsetto – ora non si perde una puntata di Tale e Quale Show.

Simone Montedoro e il figlio hanno sempre avuto un ottimo rapporto e la pandemia da Coronavirus ha rafforzato ancora di più il legame. Per quasi un anno l’attore, diventato famoso grazie al ruolo di Giulio Tommasi in Don Matteo, è stato fermo, lontano dal set. Si è così dedicato alla sua famiglia, che resta il fulcro della sua vita.

Simone Montedoro e Lara non sono sposati

Simone Montedoro e Lara, che non fa parte del mondo dello spettacolo, si amano dal 2013. Un amore travolgente, passionale, che li ha portati subito ad allargare la famiglia con il piccolo Matteo. Al momento però la coppia preferisce non pensare al matrimonio anche se questo progetto non è escluso del tutto in futuro.

Simone Montedoro si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi ma prima di conoscere Lara è finito sulle pagine della cronaca rosa per via di un flirt con Manuela Arcuri. Un’avventura breve che risale al 2012. I due non hanno mai parlato apertamente della loro frequentazione che non è durata molto.