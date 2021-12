Simone Di Pasquale, vittoria di Arisa a Ballando? Mal di pancia e stoccata

La sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle” si è appena conclusa con il trionfo di Arisa in coppia con Vito Coppola. Questa vittoria è stata mal digerita da molti telespettatori e non solo. Il ballerino storico del programma di Milly Carlucci Simone di Pasquale, che si è classificato secondo in coppia con Bianca Gascoigne, ha, più meno velatamente, criticato il risultato finale della gara di ballo. Ecco cosa ha detto su Arisa, sul programma e sul suo futuro lavorativo ai suoi followers di Instagram.

Ballando, Simone di Pasquale sulla vittoria di Arisa

A due giorni dalla finalissima di “Ballando” Di Pasquale si è lasciato andare a una sessione di domande e risposte con i suoi fan. Ovviamente non sono mancate le richieste da parte di questi di giudicare la vittoria della cantante 39enne. Di fronte alla provocatoria domanda “Come ha fatto a vincere Arisa?” il ballerino non ha proferito parola, mimando il tipico gesto che fa chi non capisce e non sa il motivo di qualcosa.

Un altro follower ha poi chiesto se Simone e Bianca si aspettassero di vincere. Il 43enne ha risposto così:

“Prima di tutto ci aspettavamo il rientro dal ripescaggio perchè veramente ci è sembrato assurdo. Poi ovviamente andando avanti abbiamo sperato in una vittoria ma abbiamo vinto, quindi…”.

Di Pasquale si è praticamente autoproclamato vincitore del programma, evidentemente pensando che la coppia formata da lui e dalla Gascoigne avesse qualcosa in più rispetto a quella formata da Arisa e Coppola. In ogni caso il 43enne, stimolato da altre domande, ha fatto chiarezza dicendo di non star “rosicando”, e che “rosica chi non è obiettivo con i propri limiti”. Poi ha continuato:

“Ci è dispiaciuto, quello sì, come è dispiaciuto giustamente a Samuel e Sabrina, un’altra coppia che avrebbe meritato la vittoria. del resto è un gioco, appassionante ma è un gioco”.

Con queste parole il ballerino ha praticamente lanciato una frecciatina alla coppia vincitrice, escludendola da coloro che, a suo avviso, meritavano di esserlo.

Ballando, Simone di Pasquale sulla sua esperienza e il suo futuro

Il ballerino, che ha ufficialmente concluso la sua esperienza a “Ballando con le Stelle”, ha anche punzecchiato la giuria dicendo:

“Ha diversi punti di vista, il mio ruolo è stato quello di accompagnare Bianca e voi avete avuto gli occhi per giudicare e il cuore per votare”.

In merito al suo futuro, Di Pasquale ha accennato al ruolo che ricoprirà in un altro programma che vede Milly Carlucci al timone, “Il Cantante Mascherato”, mostrando un suo selfie davanti al logo dello show e dicendo che apparirà presto di nuovo sul piccolo schermo, non escludendo nemmeno la partecipazione alle prossime edizioni di “Ballando”, stavolta non in qualità di maestro. Non ci resta che vedere cosa avrà in serbo il futuro per una delle figure storiche dello show. La prima edizione del programma, risalente al 2005, è stata vinta proprio da lui in coppia con Hoara Borselli.