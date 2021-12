Domenica In, Simone Di Pasquale: “Ecco i motivi per cui lascio Ballando”

Simone Di Pasquale, storico volto di Ballando con le Stelle, ha preso una decisione da cui non tornerà più indietro. La sua avventura nel talent di Milly Carlucci non avrà più un futuro, dopo sedici anni di ‘servizio’. Il danzatore, infatti, è uno dei pochi personaggi che ha attraversato tutte le edizioni dello show di Rai Uno. Dalla prossima stagione non ci sarà più: le cause dell’addio le ha spiegato lo stesso ballerino a Domenica In, nel corso della puntata andata in onda il 12 dicembre 2021.

Mara Venier ha chiesto a Di Pasquale il motivo del suo abbandono, ricevendo la seguente risposta: “Perché emotivamente non ho più quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un approccio più posato, razionale. A volte mi dicono: “Non provi emozioni, sei stanco”. Assolutamente no, ma ho vissuto tantissimo questo programma, per 16 anni. Io, Milly, Paolo Belli, due autori e Mariotto siamo lì dall’inizio”.

La padrona di casa, quando è stato nominato il nome dello stylist venezuelano, al quale ha rifilato una sonora sgridata domenica scorsa, ha puntualizzato che l’assenza nel talk durante la puntata del 12 dicembre non è riconducibile al poderoso rimbrotto di sette giorni fa. Semplicemente il giurato di Ballando non ha potuto essere in studio perché impegnato professionalmente all’estero, a Dubai.

“Mariotto non è che non è venuto perché l’ho mandato a quel paese la domenica scorsa”, ha spiegato Mara sorridendo. La conduttrice di Domenica In ha aggiunto che Guillermo, nella mattinata di domenica, è volato negli Emirati Arabi Uniti per lavoro e tornerà nel talk la prossima settimana. Insomma, nessuna frattura tra la ‘Zia’ e Mariotto.

Tornando a Simone Di Pasquale, Pierluigi Diaco, tra gli ospiti di Mara, ha elogiato la scelta di dire addio al programma di Milly Carlucci: “Mi colpisce che dichiari pubblicamente che ritieni che si sia conclusa questa parabola. A tanti il video continua a fare gola. Bravo”.

Simone Di Pasquale di Ballando con le Stelle, chi è la fidanzata Maria

Per quel che concerne la situazione sentimentale del danzatore, attualmente è fidanzato con Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Come spiegato dallo stesso Di Pasquale al settimanale Nuovo Tv in una recente intervista, il legame altro non è che un ritorno di fiamma. Infatti ha conosciuto la nuova compagna anni fa ma, anche se soltanto di recente è scoccata la scintilla che ha fatto sbocciare l’amore.

Il primo incontro tra Simone e Maria risale addirittura a ben 14 anni fa, ma poi entrambi, dopo una breve frequentazione, hanno preso strade differenti. Strade che si sono ricongiunte nei mesi scorsi.