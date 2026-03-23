Simone Di Pasquale sposa la maestra elementare Maria, dal dramma dell’aborto alla gioia delle nozze

Fiori d’arancio in casa Ballando con le Stelle, il maestro 48enne Simone Di Pasquale si sposerà con la compagna Maria Di Stolfo, donna lontana dal mondo dello spettacolo, sebbene in passato abbia preso parte a vari concorsi di bellezza. Lo scoop sul matrimonio è stato dato dal magazine Chi. Il settimanale ha infatti assicurato che la coppia sta progettando le nozze. Non sono però stati ancora divulgati i dettagli dell’evento. Quel che sembra certo è che i due hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì” e diventare marito e moglie.

Dal dramma dell’aborto alla genitorialità

Di Pasquale e Di Stolfo si sono conosciuti nel 2018, ma non è scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Si sono incontrati nuovamente qualche anno dopo, sui campi di padel di Roma, e fu allora che iniziarono a capire di provare un sentimento che andava al di là della semplice conoscenza. Nel 2024 sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Il danzatore sperava di accogliere una femminuccia, ma è comunque stato al settimo cielo quando ha saputo di diventare padre di un maschietto.

Un po’ di tempo prima, la coppia ha invece affrontato la complessa situazione di un aborto spontaneo. Alla seconda ecografia, Maria scoprì di aver perso la creatura che portava in grembo. La donna è anche madre di un bambino che oggi ha 10 anni, Tiziano, nato da una precedente relazione.

Di Pasquale, in un’intervista di qualche mese fa, aveva raccontato che subito dopo aver iniziato a frequentare Di Stolfo, aveva capito che sarebbe stata la persona giusta con cui mettere su famiglia. E così è stato. Inoltre spiegò di amare profondamente alcuni lati caratteriali della compagna, come ad esempio il fatto che sia una donna che non ha paura di mostrare le sue debolezze.

Il ballerino e volto noto di Ballando con le Stelle è nato a Roma, la futura moglie è invece originaria di Ischitella, comune pugliese che sorge in provincia di Foggia. Da anni dimora a Roma, dove lavora come insegnante in una scuola elementare. E dove ha conosciuto Di Pasquale. Galeotto fu il campo da padel…