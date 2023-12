Simone Di Pasquale, la compagna è incinta: poi la verità sull’aborto

Dolci notizie per la famiglia di “Ballando con le stelle“: uno dei volti più noti del programma di Rai 1 sta per diventare genitore per la prima volta. Di chi si tratta? Di Simone Di Pasquale, storico maestro di ballo dello show, che adesso vediamo vestire i panni di opinionista ogni sabato sera su Rai 1 sempre alla corte di Milly Carlucci. Il coreografo ha svelato in un’intervista a Dipiù di aspettare un bambino insieme alla compagna Maria Di Stolfa. Lei ha 39 anni e nella vita insegna in una scuola primaria di Roma. La storia tra i due è iniziata circa due anni e mezzo fa e, da subito, Simone ha capito che Maria sarebbe stata la donna della sua vita.

Difatti, è stato proprio insieme alla compagna che il ballerino ha capito di essere pronto ad avere una famiglia: “Quando, finalmente, nella mia vita è entrata Maria è stato naturale realizzare questo grande progetto”. Maria è solo al quarto mese di gravidanza e, per ora, non sembrerebbero esserci state particolari complicanze, ad eccezione di qualche nausea. Il parto è previsto a partire dalla metà di maggio e i futuri genitori hanno già scoperto il sesso del bebè: la coppia avrà un maschietto.

Sebbene abbia sempre pensato di diventare prima papà di una femminuccia, Simone ha dichiarato di essere felicissimo di avere presto un piccolo ometto, tanto da essersi profondamente commosso quando il ginecologo gli ha comunicato la notizia. Inoltre, il coreografo ha avuto già modo di fare molta pratica, dato che la sua compagna Maria è madre di un bambino di 7 anni di nome Tiziano avuto da una precedente relazione.

Di Pasquale ha infatti una bellissima relazione sia con il primo figlio della fidanzata e, insieme al padre naturale di Tiziano, sono riusciti a creare una bellissima famiglia allargata. Anzi, da quando Simone e Maria si sono messi insieme, lo stesso bambino ha più volte chiesto ai due di donargli un fratellino o sorellina e, alla fine, il suo sogno si sta per realizzare. Inoltre, il coreografo de “Il cantante mascherato” ha anche promesso che, quando il loro piccolo avrà qualche anno, sposerà la sua Maria.

Insomma, Di Pasquale sembra essere proprio al settimo cielo, soprattutto dopo il dolore vissuto solamente pochi mesi fa. Al principio dell’anno, infatti, Maria ha avuto un aborto: “All’inizio di quest’anno Maria era già rimasta incinta. Purtroppo, però, durante la seconda ecografia, abbiamo scoperto che il cuoricino del nostro piccolo aveva smesso di battere”. Fortunatamente, però, quello rimane solamente un triste ricordo e oggi la coppia è pronta ad accogliere il loro primo bambino.

Ma, come ha reagito Milly Carlucci alla notizia? Simone Di Pasquale ha raccontato di averle dato l’annuncio tramite una telefonata, dove sia la conduttrice che suo marito Angelo Donati sono scoppiati “in un grido di felicità”. “Milly ha già detto che sarà una zia speciale”, ha aggiunto l’opinionista di Ballando con le stelle.