La giornalista prima di partire per una vacanza con il fidanzato risponde alle domade dei suoi follower. Non mancano stoccate a Ballando

Selvaggia Lucarelli ha definitivamente archiviato la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle e si appresta a partire per una vacanza con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Prima però ha risposto a qualche domanda posta dai suoi follower di Instagram. Non potevano mancare domande sui colleghi e sul cast del programma di Milly Carlucci. A chi le ha chiesto perché Carolyn Smith abbia improvvisamente iniziato a provare antipatia nei suoi confronti ha risposto: “Non è improvvisato, alla prima edizione ho dovuto lamentarmi perché metteva like alla gente che mi insultava, mi ha sempre sofferta”.

La giornalista ha avuto da ridire anche su Anastasia Kuzmina, maestra accoppiata a Lorenzo Biagiarelli. “Anastasia Kuzmina ha detto che hai scaricato su di lei la colpa” le ha fatto notare un utente e la sua risposta non si è fatta attendere:

“Ci deve ancora spiegare perché piangere e andare davanti a una telecamera lamentandosi perché un concorrente sempre gentile che conosce da pochi giorni non la porta fuori dopo le prove. Direi che è stato un discreto omicidio/suicidio, ma non penso che sia responsabile di tutto quello che è successo, figuriamoci. Mi dispiace perché io e lei eravamo in buoni rapporti da anni e Lorenzo era entusiasta di ballare con lei, comunque gli ha chiesto scusa. Amen“.

La giurata di Ballando ha poi svelato quale sarebbe stata la sua classifica finale. I più bravi per lei tecnicamente erano Gabriel Garko, Alessandro Egger e Biagiarelli. Quello che invece per lei è cresciuto di più durante il percorso è Alex Di Giorgio. Infine per chiudere il capitolo Ballando con le Stelle ha detto che la persona a cui giova di più la vittoria di Luisella Costamagna è il suo maestro Pasquale La Rocca “per il curriculum“. Mentre di Simone Di Pasquale, danzatore che in più occasioni ha elogiato dal punto di vista professionale e umano, ha detto “che è in un ruolo che lo mortifica perché è molto intelligente”.

Spazio poi alla sua professione da giornalista. C’è chi le ha chiesto se riesce a volte a staccare completamente dal suo lavoro: “Se il lavoro che faccio lo si ama sul serio non si smette mai del tutto di lavorare”. A chi era curioso di sapere se le piacerebbe far parte della sala stampa di Sanremo ha svelato che c’è già stata ma che si trova meglio a lavorare da casa. Quando glielo propongono rifiuta sempre.

Parlando della sua sfera privata ha raccontato di andare d’accordo con il padre del figlio Leon e cosa le manca di più di sua madre, recentemente scomparsa: “Le chiacchiere al telefono di quando non era ancora malata. Ho sognato che parlava di nuovo e glielo dicevo che mi era mancato parlare con lei“.

Tutto regolare nelle votazioni nella finale di Ballando con le Stelle?

Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata ricca di polemiche e le più sostanziose sono arrivate dopo la finale. A trionfare è stata Luisella Costamagna rientrata in gara, dopo un infortunio, nella penultima puntata. La sua vittoria a molti non è parsa giusta perché, dati alla mano, non è stato il pubblico a votarla. L’insieme dei voti era dato dal pubblico, dalla giuria, dagli opinionisti e dagli ex ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Il giorno dopo la finale, quando la Rai ha reso pubblici i voti, c’è stata una sorta di insurrezione sui social perché per il pubblico il vincitore era Alessandro Egger. La Costamagna ha vinto grazie ai voti del cast del programma (tranne la Lucarelli) che l’ha votata in massa. Anche il Codacons è intervenuto chiedendo alla Rai i tabulati riguardanti i voti per esaminarli: