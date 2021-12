Simone Di Pasquale: “Io e Titova ci siamo amati”. La reazione di Rosolino

Chicche di gossip a Oggi è un altro giorno, dove Serena Bortone ha invitato nella stessa slot Massimiliano Rosolino, la sua compagna Natalia Titova e Simone Di Pasquale, volto storico di Ballando con le Stelle che ha vissuto una intensa love story in passato proprio con la Titova. E i dettagli della relazione sono stati snocciolati proprio nel talk, innanzi a Rosolino che fa coppia con la danzatrice russa dal 2006 (i due hanno anche due figlie).

Naturalmente a far emergere la questione è stata la padrona di casa che ha ricordato che Simone e Natalia si sono amati. Da lì è cominciato il racconto. Di Pasquale ha spiegato che nel 1998 incontrò per la prima volta la collega, grazie a un coreografo. Parteciparono assieme al Campionato italiano, arrivando secondi. Dopodiché arrivò l’avventura di Ballando su Rai Uno.

“Noi siamo stati fidanzati, sì, per sua sfortuna poverina”, ha confermato ridendo e con affetto Simone. Pronta la risposta di Rosolino: “Dai, è andata molto meglio dopo”. In studio si è respirato un’aria goliardica e per nulla tesa. “Si, le è andata meglio dopo (ride, ndr)”, ha aggiunto Di Pasquale, “Io e lei abbiamo aperto questa avventura a Ballando, eravamo totalmente inconsapevoli. Venivamo dal mondo delle competizioni, ci hanno proposto questo format che già conoscevamo per via di nostri colleghi”.

“Lei – ha proseguito Simone – non voleva accettare, ma poi abbiamo accettato: da 4 puntate iniziali alla fine ne abbiamo fatte 8. Abbiamo vissuto tre mesi e ci siamo resi conto del successo quando al termine della trasmissione abbiamo iniziato a firmare autografi per strada”.

“Attenta a quello che dici”, ha ammonito sempre scherzosamente Rosolino, rivolgendosi alla compagna. Poi ha domandato all’ex se anche quando stava con lui era freddolosa: “Ma tanti anni fa le faceva paura il freddo? Perché adesso è una specie di brasiliana. Adesso se ci sono 3 o 4 gradi dice: ‘Copriamo i bambini'”. Pronta la risposta del danzatore: “Quando l’ho incontrata in aeroporto era abbronzatissima, sembrava una cubana, giuro. Eeeh, quello che è stato è stato Massimilià, ci ho dovuto lavorare un po’, eeh“.

Rosolino si è fatto una risatina, non mostrando alcun segno di gelosia. Serena Bortone è quindi tornata alla carica, chiedendo perché la relazione tra Simone e Natalia è naufragata. “Perché ci siamo lasciati? Perché l’amore finisce, ma resta un grande legame e un grande affetto”, ha chiosato il ballerino, che oggi con l’ex è in ottimi rapporti.

Simone Di Pasquale e l’abbandono di Ballando con le Stelle

Di Pasquale è inoltre tornato a parlare dell’annuncio relativo al suo addio a Ballando, ribadendo di non aver più quella carica emozionale di anni fa. Da qui la scelta di defilarsi, con l’obiettivo di andare in cerca di nuovi stimoli. Tuttavia ha lasciato una porticina aperta a un suo eventuale coinvolgimento futuro nelle dinamiche del talent show di Milly Carlucci.

Il ballerino ha infatti spiegato che non disdegnerebbe di restare nell’apparato organizzativo del programma, in un ruolo differente. Quello di giurato magari? No, per quello bisogna esporsi troppo. “Non è nel mio stile”, ha tagliato corto.