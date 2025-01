Simone Di Pasquale fulmina Erra: “Mi hai creato casino con Maria”

Simone Di Pasquale, volto storico di Ballando con le Stelle (prima come maestro poi come commentatore nel ruolo di “Tribuno”), a Domenica In ha raccontato un aneddoto curioso dopo un’esternazione di Rossella Erra. Quest’ultima, parlando della gelosia di suo marito, ha sostenuto che quest’ultimo storceva parecchio il naso quando a nel talent show delle stelle c’era nel corpo di ballo Raimondo Todaro. “Non potevo proprio avvicinarmi a Raimondo. Lui baciava con tutte le labbra…”, ha spiegato Rossella, riferendosi probabilmente ai baci di scena. Poi si è girata e ha affermato che pure Di Pasquale faceva la medesima cosa. Il “Tribuno”, che si è presentato in studio con la compagna e madre di suo figlio Maria Di Stolfo, è trasalito, restando spiazzato.

“Anche Simone quando bacia, bacia con tutte le labbra”, ha chiosato la Erra. “Io? A chi?”, la reazione basita e stupefatta del danzatore, che evidentemente non si è ritrovato in alcun modo nella narrazione fatta sul suo conto. “Ma non quest’anno, non c’era ancora Maria”, ha spiegato Rossella, tentando di mettere una pezza. A questo punto Di Pasquale ha fatto capire alla collega di Ballando con le Stelle di stare attenta a quel che dice in quanto già in un caso gli ha creato un “casino” con la compagna Maria. Quando? Al tempo in cui era un maestro del programma e ballava con Bianca Gascoigne.

“Già una volta hai creato un casino”, ha esordito Di Pasquale, che, con tono pacato ma serio, ha aggiunto: “Nell’edizione in cui ho ballato con Bianca Gascoigne, feci una figura di danza dove lei scendeva di colpo e poi risaliva. Il suo viso era coperto dalla sua stessa testa. E Rossella gridò: “Si sono baciati, si sono baciati””. La faccenda ebbe ripercussioni sul ballerino. La sua compagna Maria credette che davvero scattò un bacio piccante tra la sua dolce metà e la concorrente britannica. “Sono rientrato a casa e c’era la casa deserta, tutto buio. Maria era a letto e non mi ha parlato fino al giorno dopo. Poi ha chiamato la madre… Un casino”, ha concluso Di Pasquale.