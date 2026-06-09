Simone Di Pasquale e l’Iban sugli inviti alle nozze, ammissione sincera: “Ecco perché l’ho messo”

Simone Di Pasquale, storico volto di Ballando con le Stelle, tra pochi giorni sposerà la compagna Maria Di Stolfo. Il ballerino 48enne e la maestra di scuola elementare hanno avuto un figlio, Gabriele, nel 2024 (lei è anche mamma di Tiziano, 10 anni, nato da una precedente relazione). Ospiti nel programma di Rai 1 La Volta Buona, i due futuri sposi hanno raccontato di aver messo l’Iban sugli inviti matrimoniali. Una pratica sempre più comune che, però, qualcuno continua a ritenere poco elegante. Intervistata da Caterina Balivo, la coppia ha spiegato perché ha scelto di mettere le coordinate bancarie per ricevere le donazioni.

Simone Di Pasquale si sposa: inviti al matrimonio con l’Iban

Ad introdurre il tema Iban relativo agli inviti nuziali ci ha pensato la padrona di casa del talk pomeridiano di Rai 1. Evidentemente era già al corrente della faccenda. “Sì, abbiamo messo l’Iban sull’invito”, ha ammesso candidamente Di Pasquale. “Ci siamo fatti una domanda, cioè come avremmo dovuto comportarci. Maria mi ha detto di mettere l’Iban, perché ormai lo mettono tutti”, ha aggiunto. Inizialmente il danzatore era contrario a una simile decisione. E infatti alla futura moglie ha detto: “Io la trovo una cosa sgradevole veramente, proprio brutta”.

Il 48enne ha successivamente cambiato idea in quanto i suoi stessi amici gli hanno consigliato di mettere l’Iban sugli inviti, così da agevolarli nella decisione inerente al dono da fare per le nozze. “Gli invitati vanno in difficoltà, noi abbiamo una casa e non ci manca niente”, ha riferito Maria Di Stolfo. In sostanza, i due non hanno bisogno di alcunché per quanto riguarda la loro abitazione.

Da qui la scelta di mettere a disposizione l’Iban per farsi accreditare denaro che poi spenderanno come meglio credono. Una soluzione che, come già rimarcato, è sempre più comune. Eppure c’è chi la considera fuori luogo.

“Non lo trovo particolarmente elegante”. IBAN sulla lista di nozze: siete favorevoli o contrari? Elisa Motterle, esperta di bon ton, è contraria… 😊 #LVB pic.twitter.com/wn49YyeK2c — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 9, 2026

Elisa Morlette critica la decisione di Di Pasquale e Di Stolfo

Elisa Motterle, esperta di galateo e presente in studio a La Volta Buona, ha dichiarato che, a suo avviso, non è elegante piazzare l’Iban sugli inviti nuziali. Qualcuno in studio ha chiosato: “Ma è comodo”. Pronta la risposta dell’esperta di Bon Ton: “La comodità e l’eleganza raramente credo vadano di moda”.

Di Pasquale e Di Stolfo si sono conosciuti nel 2018, ma all’epoca non scattò il cosiddetto colpo di fulmine. Qualche anno dopo si incontrarono sui campi da padel. E fu allora che si innamorarono.