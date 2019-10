Simone Di Pasquale: giuria Ballando con le Stelle? “Voto 0” ecco perché

Simone Di Pasquale: giuria di Ballando con le Stelle? “Voto zero” ecco perché. Poi le parole sull’ex Natalia Titova e il compagno Massimiliano Rosolino

Simone Di Pasquale, danzatore storico di Ballando con le Stelle, si è confessato da Caterina Balivo, sbarcando nel salotto di Vieni da Me (Rai 1). L’amatissimo ballerino è andato a ruota libera: complimenti per Milly Carlucci e tutta la macchina organizzativa dello show della rete ammiraglia del servizio pubblico, ‘bastonata’ per la temuta giuria del programma e parole sugli amori del passato. Spazio anche a una piccola gaffe di Caterina Balivo che era convinta che tra Simone e Hoara Borselli ci fosse stata una love story, smentita in diretta dallo stesso Di Pasquale.

Il danzatore sull’ex Natalia Titova: “Oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”

Nessuna love story con Hoara Borselli, con cui Simone ballò nella prima edizione di Ballando con le Stelle (2005). Caterina Balivo era convinta del contrario ma Di Pasquale ha spiegato che c’è stato un gran feeling sulla pista ma non una storia sentimentale. Grande amore quello invece vissuto con Natalia Titova (dal 1998 al 2005). “Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto“, ha dichiarato aggiungendo parole dolci sulla ex e il suo compagno attuale Massimiliano Rosolino: “Oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”.

Simone Di Pasquale, le parole sullo show di Rai 1 quelle sui giurati

Di Pasquale è poi passato a parlare di Ballando con le Stelle, spiegando il gran lavoro organizzativo che c’è dietro al programma. Un attestato di stima nei confronti di tutti gli addetti ai lavori. Così, nel gioco delle palette in cui si assegnano i voti a diversi temi e persone, Simone ha dato un bel 10 a tutto l’apparato che ruota attorno alla trasmissione di Rai 1. Tutt’altra musica quando si è trattato invece di dare un giudizio sulla temuta giuria dello show. Per loro il voto è stato zero. Motivo? “Interpreto l’umore del pubblico che incontro anche per strada“, la chiosa del ballerino.