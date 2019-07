Massimiliano Rosolino spiega perché non sposa Natalia Titova

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono legati da ben 13 anni. L’ex nuotatore spiega perché non ha “ancora” sposato la sua compagna

Si sono conosciuti nel 2006 grazie al programma televisivo Ballando con le stelle. Massimiliano Rosolino era un semplice concorrente che, appunto, doveva imparare e ballare e Natalia Titova era la sua insegnante. Il nuotatore partenopeo è rimasto folgorato dalla bellezza della ballerina russa sin da subito e tra i due è nato così un feeling particolare. Due caratteri sicuramente diversi. Lei, una donna molto seria e precisa, lui invece sempre allegro e sorridente, una sorta di Peter Pan. Natalia e Massimiliano sulla pista da ballo si sono però trovati e, essendo entrambi due atleti, hanno vissuto l’esperienza a Ballando con le stelle come una sorta di sfida. E tra musica e svariati passi di danza è così nato il loro amore che ormai dura da ben 13 anni.

Massimiliano e Natalia: “A quando le nozze?”

Una domanda che viene spesso rivolta ad entrambi è quando si sposeranno. Sulle pagine del magazine Intimità, Massimiliano è tornato a parlare di questo spinoso argomento. Il celebre nuotatore ha spiegato che non c’è un motivo particolare se non ha sposato la sua compagna ma che, semplicemente, lui e Natalia non hanno mai pensato al matrimonio. L’idea di organizzare un evento così importante sembra a questa bella coppia molto complicato, ma ciò non significa che mai si farà. Forse un giorno anche loro saliranno all’altare per suggellare la loro unione, chissà. Del resto, come lo stesso Rosolino ha dichiarato a Vanity Fair nel 2017, le nozze di certo non cambierebbero la loro vita. Quella del campione olimpico e dell’ex insegnante di Amici è una famiglia solida, ricca di un amore che ogni giorno si rinnova.

Massimiliano Rosolino dalla passione per il nuoto all’amore per le sue due bambine

La più grande passione di Rosolino è il nuoto, lo sport che lo ha poi reso celebre. Ma uno dei suoi più grandi amori è sicuramente quello per le sue due figlie, Sofia e Vittoria Sydney, avute da Natalia Titova. Tramite i social Massimiliano racconta le sue giornate che trascorre tra corse, nuotate e momenti passati con la sua splendida famiglia. Alle sue bambine l’atleta sta tramandando la passione per il nuoto, non a caso, proprio alcune settimane fa la primogenita, Sofia, ha ottenuto il suo ultimo brevetto per l’anno 2019. Insomma, il bel nuotatore può ritenersi pienamente soddisfatto dei traguardi che le sue bambine stanno raggiungendo grazie al suo affetto e alla sua costante presenza.